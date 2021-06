Kouzlo herního pravěku. V éře osmibitových počítačů stálo pařanství velké úsilí

Navzdory historicky nejvyšší poptávce po počítačových hrách se dnešní covidová doba vyznačuje i soustavnými odklady vydání nových titulů a čím dále homogennější podobou těch, co nakonec vyjdou. To spolu s rozmáhající se cenzurou a zvyšujícími se tlaky na křečovité vkládání politických poselství do herního obsahu může často člověka vést k závěru, že po dlouhém a strmém růstu se herní průmysl dostal na vrchol a nastala doba úpadku. Ničemu nepomáhá ani naprosto bezprecedentní nedostupnost grafických karet.



Hardwarový přepych způsobuje u vývojářů jistou intelektuální lenost. Je jednodušší vychrlit hromadu nového obsahu, než vymyslet originální koncept.