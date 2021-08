Ještě letos půjde hrát v cloudu i na xboxech

Show Microsoftu se v rámci herního svátku Gamescom soustředila na podrobnější představení již známých her. To bohužel také znamenalo, že pokud vás daný titul nezajímal, měli jste chuť celý stream vypnout. Aspoň na nás v redakci tak působil. Nicméně byla by škoda, pokud by zapadla jedna důležitá informace ohledně hraní v cloudu na konzolích.

Ještě letos se totiž dočkáme možnosti hrát hry z Game Passu v cloudu i na konzolích Xbox One a Xbox Series X/S. Kromě dobrého připojení bude třeba jen předplatné Xbox Game Pass Ultimate, jehož knihovna zahrnuje přes sto her.

Jak to bude fungovat? Jednoduše spustíte Xbox Game Pass a hry, u nichž je ikonka mráčku, můžete hrát přes cloud. Jak ukazují zveřejněné obrázky, všechny dostupné hry si půjde vyfiltrovat přes kategorii Cloud gaming. Poté kliknete na hru a vedle tlačítka „instalovat“ uvidíte také tlačítko „hrát“.

Můžete si tak hry nejprve vyzkoušet, než si je případně stáhnete na disk. U her, které vyžadují řadu Series X/S, to pak znamená, že si je můžete zahrát i na starém Xboxu One. Prozatím jsou dvě: Microsoft Flight Simulator a horor The Medium.

Testování v rámci Xbox Insider programu začne na podzim, k dispozici všem bude do konce roku. Co se technické stránky týče, hrát půjde maximálně v 1080p a 60 FPS.