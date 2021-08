Microsoft na Gamescomu předvedl, jak vypadá uspávací herní konference

Prezentace Microsoftu na Gamescomu začala očekávaným titulem Dying Light 2 Stay Human. O hře už toho víme hodně, včetně data vydání, které je zatím stále potvrzeno na 7. prosince. Nové ukázky ze hry nám předvedly propracované město, ve kterém se budeme pohybovat, neodmyslitelný parkour a také souboje na blízko, které budou ve „dvojce“ ještě propracovanější.

O slovo se přihlásil letecký simulátor Flight Simulator, ve kterém se brzy dočkáme dodatku ve stylu Top Gun. Vylepšení se také dočkají i herní mapy jako takové, do detailů si nyní budeme moci prohlédnout Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tento update bude dostupný už 6. září. Na podzim se ještě dočkáme rozšíření v podobě leteckých závodů.

Xbox Game Pass čekají žně indie her. Pokud čekáte na jeden z následujících titulů, pak si je v rámci tohoto předplatného budete moci zahrát hned první den: Archvale, Next Space Rebels, Midnight Fight Express, Dodgeball Academia, Bushiden, Flynn, Unpacking, Signalis a Chinatown detective Agency.

První novinkou show Microsoftu je Into the Pit. Stylová retro akce s principy náhodně generovaných map má vyjít 19. října a najdete ji hned první den v Xbox Game Passu.



Až únavně dlouhý segment dostalo Age of Empires 4. Dozvěděli jsme se, jak funguje trebuchet a že hra opravdu má vyjít 28. října, nic víc. Poněkud zajímavější je oznámení, že streamování her z cloudu dorazí na konzole Xbox Series X/S a Xbox One už na konci letošního roku. Cílem je nabídnout obraz v rozlišení 1080p při 60 FPS.

Následně se znovu připomněla novým trailerem postapokalyptická strategie Wasteland 3. Dočkáme se rozšíření Cult of the Holy Detonation, které má vyjít 5. října.



Co je nového v Sea of Thieves? Už 25. srpna jej rozšíří obsah (konkrétně vzhled lodi) inspirovaný herní sérií Borderlands. Novinky ohledně rozšířeného obsahu pak pokračovaly novým trailerem na State of Decay 2: Homecoming. Dočkáme se nové mapy, základen, zbraní a kosmetických doplňků. Rozšíření si budete moci stáhnout 1. září.

Další novinkou je akční RPG Stray Blade. Ve hře budeme prozkoumávat fantasy svět, který se bude měnit na základě vašich akcí. V ukázce ze hry jsme mohli vidět zejména soubojový systém, který bude vyžadovat po hráči velkou preciznost v načasování úderů. Hra má vyjít příští rok.

Hráči na Xboxu se dočkají Crusader Kings 3. Hra by měla být přepracovaná specificky pro konzoli, nepůjde jen o obyčejný port z počítačů. Microsoft nám následně launch trailerem připomněl, že právě vyšlo Psychonauts 2.

Následovala ukázka ze hry The Gunk. V této vizuálně zajímavé sci-fi adventuře budeme čistit mimozemské světy od podivné hmoty. Víc detailů zatím nemáme, bohužel ani datum vydání. Hra ovšem dorazí hned první den do Xbox Game Passu.

Na závěr si Microsoft nechal poměrně dlouhý segment o Forze Horizon 5. Mohli jsme jednak vidět nový barevný styl ovladače pro Series X a S a následně pár čerstvých záběrů ze hry, třebaže se v terénním vozu budeme prohánět po sopečných svazích. Stále platí, že Forza Horizon 5 vyjde 9. listopadu.