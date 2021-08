ANKETA: Co vás zaujalo na letošním Gamescomu?

Horizon Forbidden West

Martin Kaller – Já jsem za sebe tuze moc rád, že tvůrci konečně rozčísli nejasnosti a spekulace kolem data vydání Horizon: Forbidden West. Skutečnost, že se oficiálně potvrdilo přesunutí až na příští rok, mě nikterak nevadí, pevně doufám, že lidé z Guerrilla Games vyladí toto dobrodružství způsobem, že půjde o víc než důstojného pokračovatele. Škoda jen, že se neobjevily nějaké další herní materiály, co by nám zlepšily náladu a chuť. Nicméně, jak se hezky říká, kdo si počká, ten se dočká.

Cult of the Lamb

Ondřej Martinů – V zásadě je Gamescom pro mě jedno velké zklamání. Možná až na Cult of the Lamb mě nezaujalo lautr nic, což bude možná tím, že celkově bylo novinek v dosavadních show jen hodně poskrovnu. Co bychom také ale měli čekat, když E3 byla sotva tři měsíce zpátky a vývojáři stále pod tlakem koronaviru zjevně nepostupují v nových (ani těch stávajících) projektech tak rychle, jak by chtěli. Snad to všechno ještě zachrání nějaká pozdní show Sony, kde se spekuluje o zářijovém termínu, ale jinak je to zkrátka bída.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Ondřej Zach – Viděl jsem víc z her, na které se těším. Takže závodní festival Forza Horizon 5 pořád vypadá naprosto špičkově, zombie akce Dying Light 2 viditelně zapracovala na soubojích na blízko, v retro pohlazení Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge si zahrajeme i za April a kung-fu v Sifu je stále cool. U „marveláckého xcomu“ Marvel’s Midnight Suns prozatím chybí gameplay, takže těžko říct. Ale celkem si mi líbila ukázka ze Stalingradu v letošním Call of Duty: Vanguard. Série už je mi nějakou dobu volná, nicméně letos mě to střelecké divadelní představení zase trochu láká. Ale kdo ví.

Call of Duty: Vanguard

Jan Srp – Z novinářského pohledu nic moc, žádné zásadní oznámení jsme se totiž nedozvěděli. Z pohledu hráče mě to ovšem příjemně navnadilo na blížící se sezónu. Ano, nic extra originálního v nejbližší době očekávat nemůžeme, ale třeba takové Call of Duty, Far Cry 6 nebo Forzu plánuju hrát tak dlouho, až mi bude z prstů kapat krev. S postupujícím věkem si už při bombastických představovačkách nových her přijdu poněkud apatický, ale s blížícím se datem vydání tato ostražitost pomalu ustupuje. Hry jsou fajn a budoucnost růžová!

Jurassic World Evolution 2

Jan Kouba – Letošní Gamescom byl trochu zklamání. Chyběl mi tam ten wow efekt, kdy bych u ohlášení nějaké nové hry skákal radostí do stropu. Většinou jsem se kochal jen novými trailery na bedlivě vyhlížené hry. Potěšil mě nový trailer na Jurassic World Evolution II. První díl mě donutil oprášit geologické kladívko a znovu zažehl lásku k paleontologii. Pokud dozná druhý díl změn k lepšímu, obávám se, že od hledání trilobitů a hlavonožců v okolí Prahy přesedlám na hledání dinosaurů někde v Maroku. Noví létavci jako Dimorphodon nebo vodní bestie Mosasaurus, to je přesně to, co prvnímu dílu chybělo. No, ono mu toho chybělo daleko víc. Doufejme, že autoři vyslyší hlasy komunity.

Hororový třetí Outlast také nevypadá marně, příklon k větší akci může značku oživit. Nebo naopak úplně potopit. Dalším sympatickým hororovým přídavkem se jeví Madison. A marvelovka od tvůrců X-Com? Sem s tím.

Death Stranding Director’s Cut

Na závěr Death Stranding: Director’s Cut. Vím, že to je pro někoho mistrovské dílo, pro jiného brak. Nejsem Kojimův fanboy, ale svět Death Stranding mě úplně pohltil. Tak, že jsem asi osmdesát hodin jako dement jen nosil balíčky z místa na místo a náramně se bavil. Death Stranding mi vyloženě chybí, mile rád se k němu vrátím. Zdá se, že DC bude v hratelnosti o něco pestřejší. Dokonce si vypůjčí nápady z Metal Gear Solid? Mimochodem všimli jste si toho podivného QR kódu, zápisu děrného štítku, quipu, hudebního zápisu, nebo co to sakra je, na energy drincích i jinde v traileru? Že by další mystérium? Zatraceně, Kojimo, já bych rád někdy spal.

Marvel’s Midnight Suns

Petr Zelený - Upřímně řečeno jsem se v té záplavě trailerů a rozhovorů trochu ztratil. Přesto mám dva favority: jednoho jasného a jednoho, u nějž doufám ve šťastný konec. Tím prvním myslím XCOM s komiksovými hrdiny od Marvelu. Věřím, že zkušení vývojáři z Firaxis nezklamou a Midnight Suns budou pecka, u které strávím opravdu hodně času.

Rád bych také věřil ve velkolepý návrat série Saints Row, ale úvodní trailer a kratičký gameplay prostě vypadají divně a trochu odpudivě. V minulosti mi nijak nevadila v rámci možností ještě relativně vážněji pojatá dvojka, ani naprosto šílená trojka se čtyřkou. Ale právě oznámený reboot vypadá, že je někde napůl a nedokáže se přiklonit ani na jednu stranu. A také vypadá jako psychedelický sen puberťáka s nějakou zrakovou poruchou, který vnímá jen zářivé barvy. Přesto doufám, že se restart téhle série povede. Saints Row mám totiž navzdory jeho chybám vážně rád.