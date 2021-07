Šéfovi Xboxu se líbí playstationový ovladač, chce se vydat stejným směrem

Aktuální válka konzolí je od samotného počátku daleko zajímavější než ta minulá a oba hlavní konkurenti mají hráčům co nabídnout. Co se týče hrubého výkonu jsou na tom obě konzole prakticky stejně, rozdíly panují v jejich filosofii. Zatímco Microsoft díky předplatnému Game Pass razí teorii hodně her za málo peněz, Sony sází na hrstku vymazlených exkluzivit a také haptické ovládání inovativního ovladače DualSense.

Než se haptické ovládání stane normou, Xbox nejspíše přinese své vlastní řešení.

Ten má ovšem využití jen v hrstce titul. Zatím nejlépe ho zpracovala akce Returnal, která na dvoupolohovém mačkání triggeru (spouště) stavila podstatnou část hratelnosti.

Mnozí však této technologii věští velikou budoucnost a Microsoft nechce být pozadu. V příštích letech bychom se tak mohli dočkat jeho xboxové obdoby.

„Pravděpodobně ještě zapracujeme na našem ovladači. Myslím, že Sony na tom svém odvedli skvělou práci a my přemýšlíme, že bychom se v některých věcech chtěli vydat stejným směrem,“ řekl v podcastu Kinda Funny šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer.

Na tomto příkladu je krásně vidět, jak z konkurenčního prostředí těží sami hráči. Ať už vaše srdce patří kterékoliv platformě, z neustálé snahy inovovat mají prospěch všichni.