Majitelé PlayStationu 5 si mohou aktivovat Apple TV+ na půl roku zdarma

Akce již běží a končí 22. července 2022. Jak na to? Stačí si na PS5 stáhnout aplikaci Apple TV a přihlásit se přes Apple ID. Kdo Apple ID nemá, musí si ho vytvořit.

Apple TV a PlayStation 5

Pak už si jen nezapomeňte předplatné zrušit, po skončení trial verze by vás každý další měsíc stál 139 korun. Co se této konkrétní nabídky týče, službu je nutné aktivovat skrze PlayStation 5 a využít ji mohou noví i stávající zákazníci s výjimkou těch, kteří si platí předplatné v bundlu Apple One.

Nabídka Apple TV+ se prozatím nemůže měřit s konkurencí typu Netflix, obsahuje však několik filmů a seriálů, které stojí za to vidět. Zmínil bych například sci-fi For All Mankind, v němž Sověti přistanou na Měsíci jako první. Užít si lze i mysteriózní příběhy z Neuvěřitelných příběhů či komediální Mythic Quest. V září se pak dočkáme Nadace na motivy sci-fi románů od Isaaca Asimova.