Stačí prohlížeč a dobré připojení. Xbox v cloudu už jede na Windows 10 i iOS

Služba Xbox Game Pass Ultimate zpřístupní v rámci předplatného knihovnu her, a to nejenom na Xboxu, ale i na PC a postupně i přes cloud. Poslední zmíněná možnost se ve službě objevila loni, avšak pouze pro telefony a tablety se systémem Android (Xbox hry jdou už hrát i na mobilu, a to překvapivě dobře).

Nyní jsou na řadě počítače s Windows 10, telefony iPhone (minimálně XR) a tablety iPad (minimálně model 2020 / Air 3 / Mini 2019 / Pro 2020). Co budete ještě potřebovat? Připojení s rychlostí stahování aspoň 10 Mbps, v případě wi-fi pak tu v pásmu 5 GHz. Dále předplatné Xbox Game Pass ve verzi Ultimate a nějaký ovladač připojený přes Bluetooth nebo kabel. Nejjednodušší je použít ten xboxový. Některé hry lze ovšem hrát i přes dotykové ovládání.

„S tím, jak rozšiřujeme nabídku her na další zařízení, měníme také způsob, jakým můžete hry hrát. V současné době přibližně každý šestý hráč, který hraje z cloudu, používá výhradně vlastní dotykové ovládání, které je umožněno u víc než padesáti her,“ uvádí Microsoft.



A to je vše. Nyní se na stránce xbox.com/play přihlásíte ke svému účtu a hrajete přímo v prohlížeči. Microsoft zmiňuje Edge, Chrome i Safari. A také tvrdí, že upgradoval datová centra a Xbox Cloud Gaming nyní využívá upravený hardware na úrovni nejvýkonnější konzole Xbox Series X.

„Abychom zajistili co nejnižší latenci a nejvyšší kvalitu na co nejširším spektru zařízení, budeme streamovat v rozlišení 1080p a rychlosti až 60 snímků za sekundu. Do budoucna budeme pokračovat v inovacích a přidávat další funkce, abychom vylepšili váš zážitek z cloudového hraní,“ vysvětluje Microsoft.



Co se mých zkušeností týče, na počítači, který je k internetu připojený kabelem, funguje hraní velmi slušně, na wi-fi v pásmu 2,4 GHz je to nepoužitelné. To je ovšem má chyba, Microsoft jasně doporučuje 5 GHz pásmo.