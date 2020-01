Switchů už se prodalo víc než konzolí SNES, bodují i noví Pokémoni

K 31. prosinci 2019 se prodalo celkem 52,48 milionu Switchů, čímž pokořil SNES ze stejné stáje, a to za celý prodejní cyklus. Ikonická konzole z devadesátek má 49,1 milionu prodaných kusů. Switch bodoval v posledním čtvrtletí, a to díky svátkům i příchodu odlehčeného Switche Lite. Výsledek 10,81 milionu prodaných kusů mluví za vše.

Podle očekávání se postupně propadá zájem o handheld 3DS. Mezi loňským březnem a prosincem se prodalo 620 tisíc kusů, což už není mnoho, nicméně celkové prodeje 75,71 milionu kusů špatné rozhodně nejsou.

Nintendo Switch Nintendo 3DS SNES

Nintendo po vydání Switche vnímalo 3DS, respektive nové 2DS XL jako levnější vstupenku do svého světa her. Tou se však loni stala levnější a funkčně ořezaná konzole Switch Lite. 3DS však stále těží z ohromné knihovny skvělých her.

Pokud jde o software, vítězem loňských vánočních svátků jsou noví Pokémoni. Prodeje Pokémon Sword & Shield jsou totiž ohromné – 16,06 milionu kusů, a to za méně než dva měsíce (přesně od 15. listopadu do 31. prosince). Sword a Shield jsou už teď úspěšnější než Black and White a brzy překonají i legendy jako X a Y (16,44 milionu) či Diamond a Pearl (17,67 milionu).

Nejprodávanější hrou na Switch jsou s přehledem závody Mario Kart 8 Deluxe (22,96 milionu), za nimiž následují Super Smash Bros. Ultimate (17,68 milionu), Super Mario Odyssey (16,59 milionu), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 milionu) a již zmínění Pokémoni.