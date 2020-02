Za loňským únikem Pokémonů je portugalský web FNintendo, trestu neušel

Za únikem stojí recenzent serveru FNintendo, který hru získal v předstihu, aby mohl napsat recenzi. V případě Nintenda to funguje tak, že recenzent podepíše NDA (Non-disclosure agreement), tedy dohodu o mlčenlivosti. Zaváže se tak, že dodrží Nintendem stanovené podmínky. Ty se týkají nejenom data vydání recenze, ale třeba i důležitých příběhových pasáží (jinými slovy spoilerů), které nesmí recenzent vyzradit. A samozřejmě i obrazových materiálů.

Recenzent FNintenda zveřejnil několik snímků nových a dosud neoznámených Pokémonů ze hry. Reakce Nintenda na sebe nenechala čekat. Na zmíněném serveru aktuálně vyšlo prohlášení, v němž si jeho tým sype popel na hlavu. Dostupné je i v anglické verzi. Výsledkem je, že Nintendo s webem ukončilo spolupráci, přestane mu poskytovat své hry k recenzi a zvát ho na své prezentace.

Pokémon Sword & Shield

Hráči samozřejmě leaky hltají, ostatně kdo by nechtěl například vědět, do jakého období bude zasazen nový Assassin’s Creed. Má to ovšem i svou stinnou stránku. Leaky mohou pocházet z rané verze hry, nereprezentují tedy nutně její kvality. A hlavně: pro vývojáře jsou značně demotivující. Své hry chtějí logicky předvést v plné parádě a ve vlastní režii.

Níže si můžete přečíst společné prohlášení Nintenda a autorů hry z The Pokémon Company, které nám zaslalo české zastoupení Nintenda.

Společnost Nintendo v průběhu listopadu identifikovala sadu pořízených fotografií, které odhalily několik nových a neoznámených Pokémonů z her Pokémon Sword a Pokémon Shield. Tyto fotografie byly sdíleny online a společnosti Nintendo a The Pokémon Company rychle identifikovaly osobu, jež byla za tyto úniky zodpovědná a učinily okamžité kroky.

Za leaky Pokémonů byl zodpovědný recenzent portugalského webu FNintendo, který obdržel kopii hry před vydáním, aby měl dostatek času na vytvoření recenze daného titulu. Jak on samotný, tak i FNintendo selhali v otázce zacházení s recenzní kopií, což vyústilo ve zjevné porušení dohody o zachování důvěrnosti mezi společností Nintendo a daným médiem. Porušení vede k razantnímu rozhodnutí společnosti Nintendo ukončit veškerou spolupráci s tímto médiem.

Nintendo bude vždy chránit své duševní vlastnictví a značky. Úniky nepoškozují pouze Nintendo, ale i tisíce zaměstnanců, kteří tvrdě pracují na tom, aby své hry uvedli na trh. Stejně tak úniky škodí i milionům fanoušků po celém světě, kteří se těší na novinky a překvapení.

Překvapit a potěšit hráče skrze nové herní zážitky je společná vášeň pro Nintendo i The Pokémon Company. Všemi způsoby budeme usilovat o to, abychom hráčům zachovali překvapení z nadcházejících titulů Pokémon.