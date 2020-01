Pokémony čeká v roce 2020 jeden návrat a porce obsahu pro Sword & Shield

Hned v úvodu přišlo oznámení o staronové hře. Někteří z vás si určitě vzpomenout na spin-off Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team (nebo Blue Rescue Team), který poprvé vyšel v roce 2006 na Game Boy Advance. A právě tato hra se vrátí v novém provedení na Switch.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX slibuje to samé, tedy plnění misí v náhodně generovaných dungeonech s bitvami na tahy. Vydání je v podstatě za rohem, hráči se dočkají 6. března. Potěšitelné je, že už v tuto chvíli je na eShopu dostupné demo, takže můžeme okamžitě posoudit, zda stojí návrat za hřích. Dosažený postup se přenese do plné verze.

Direct byl překvapivě skoupý na nové informace týkající se placené cloudové služby Pokémon Home, která umožní transfer pokémonů mezi hrami a nahradí Pokémon Bank. Dozvěděli jsme se pouze, že bude spuštěna v únoru. Ale kdy přesně? A cena? Nevíme.

Většinu prostoru tak vyplnil loňský Pokémon Sword & Shield (číst recenzi na Bonuswebu), pro nějž se chystá slušná porce nového obsahu. Tvůrci tentokrát nechystají další verzi Ultra (tj. jako dříve Pokémon Ultra Sun / Moon), ale přicházejí s Expansion Passem. Ten vyjde na 30 dolarů a zahrnuje dvě expanze, které vyjdou během letoška. To samozřejmě nahrává spekulacím, nakolik měly být součástí základní hry, nicméně pro fandy půjde o vítané rozšíření.

Pokémon Sword & Shield - Expansion Pass

Hráči se kromě volné kamery, kterou známe z wild area, mohou těšit na více než 200 starých pokémonů. Pokémony půjde skrze trade získat i bez zakoupení expanzí.

A kam se podíváme? Koncem června navštívíme malebný ostrov The Isle of Armor s plážemi a lesem. Podíváme se do doja a čeká nás soupeř podle edice, kterou vlastníme: Klara v případě Swordu a Avery s případě Shieldu. Legendárním pokémonem je Kubfu (typ fighting), který evolvuje v Urshifu, jenž používá dva odlišné bojové styly. Do zasněžené oblasti The Crown Tundra se vypravíme až na podzim. Samozřejmostí jsou nové outfity, postavy a doupata pro bitvy s pokémony.

Drobná ochutnávka míří za fandy už dnes. Po aktualizaci se můžete vydat do stanice Wedgehurst, v níž narazíte na jednu z nových trenérek a podle vlastněné verze na vás čeká Galarian Slowbro nebo Galarian Slowking.