Prezentace Animal Crossing: New Horizons nezklamala, máme se na co těšit

Prezentaci zahájil obchodník Tom Nook, který diváky provedl aktivitami na opuštěném ostrově, kam se v rámci Animal Crossing: New Horizons přesunou. Na výběr je několik map, ale stěžejní místa samozřejmě zůstávají. Poté už si hráč vybere místo, kde si rozloží stan a celý příběh života na ostrově může začít.

Hru lze asi nejlépe charakterizovat jako simulátor života na (téměř) opuštěném ostrově. Hráč sbírá suroviny, zdobí a rozšiřuje si svůj příbytek, vyrábí si věci, komunikuje se sousedy a samozřejmě dalšími hráči. Možnosti přizpůsobení vyrobených předmětů jsou poměrně bohaté.

Na začátku máme jen stan, ale časem se propracujeme k malému domečku, který ještě půjde dále rozšiřovat. Upravování vzhledu, jako je výměna parket a rozmísťování nábytku, působí uživatelsky velmi přívětivě. Samozřejmostí jsou různé účesy, oblečení a další.

Ve hře se střídají roční období a ke každému se vážou jiné aktivity. V zimě je to například stavění sněhuláka. Počítá se i s bezplatnými tematickými eventy, jako je Halloween. První bude dostupný hned při vydání hry, jmenuje se Bunny Day, což jsou Velikonoce.

Plánované bezplatné aktualizace zahrnují nejenom sezonní události, ale samozřejmě i nové obyvatele a stavby. Mezi potvrzenými je muzeum, které přiblíží ekosystém ostrova, či krejčí s módními doplňky. O případných placených DLC se Direct nezmiňoval.

Výroba je řešena přes DIY dílnu, k níž se vážou různé návody, které po osvojení umožní měnit například barvy vyráběných věcí. Důležitým prvkem je telefon NookPhone, který zprostředkuje přístup k různým službám. Je mezi nimi například mapa či možnost fotografovat.

Nook Miles jsou různé výzvy, které hráče odmění penězi či in-game předměty. V rámci „záhadných ostrovních zájezdů“ se podíváme na náhodný ostrůvek, na němž posléze vyrabujeme všechny materiály. Upravovat půjde i podoba ostrova, například říční koryto, ale i terén. To je v sérii poměrně velký krok vpřed.

Nechybí ani sociální funkce. Na jednom ostrově může žít až osm hráčů, pomocí Party Play mohou hrát až čtyři naráz. Jeden je pak vždy vedený jako lídr. Samozřejmostí je navštěvování ostrovů mezi přáteli. Důležité je, že některé funkce jsou pro návštěvníky omezeny, pokud nespadají mezi vaše nejlepší přátele.

Kromě vlastní hry najde využití i mobilní aplikace, která zprostředkuje voice chat, ale umožní i skenovat QR kódy. To se hodí k přenesení designů z her New Leaf a Happy Home Deisgner.

Příšerné je bohužel i nadále nakládání s uloženou pozicí. Potvrdilo se, že hra nebude podporovat ukládání do cloudu přes Nintendo Switch Online, nicméně pokud se vám konzole rozbije nebo ji ztratíte, půjde alespoň obnovit save ze serveru. Tato funkce se ve hře objeví až někdy po vydání. Jak komplikované bude přenesení pozice například na novou verzi konzole, se teprve uvidí.

