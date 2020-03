Pět nejočekávanějších her, které vychází v březnu

1. Half-Life: Alyx

Od: Valve

Žánr: střílečka

Kdy: 23. března

Na čem: Windows + VR sada Zajímavost: Sérii Half-Life lze hrát přes Steam do 23. března zdarma.

O čem to je?

Half-Life: Alyx se odehrává mezi prvním a druhým dílem. Chopíme se sympatické Alyx Vance, která se se svým otcem postaví na odpor mimozemské říši Combine, která ovládla Zemi.



Proč se těšit?

Protože je to nový Half-Life. Po kolika že letech? Ale to by samo o sobě nestačilo. Většina fandů očekávala regulérní třetí díl, nicméně o Alyx se hovoří jako o titulu, který by mohl výrazně povzbudit zájem o virtuální realitu. Ostatně vzniká od píky právě na tuto platformu a nemá jít jen o hříčku na dvě hodiny. Délka by měla být srovnatelná s ikonickým Half-Lifem 2.

Čeho se bát?

Pokazit se toho může samozřejmě hodně. Očekávání jsou vyšponovaná na maximum. Může se stát, že se Alyx z herního hlediska nevyrovná předchozím dílům. A pokud selže i Half-Life: Alyx, těžko říci, jaká jiná velká hra by mohla pomoci prosadit se virtuální realitě v masovějším měřítku.