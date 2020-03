Animal Crossing: New Horizons je oficiálně v prodeji, patch aktivuje služby

Animal Crossing: New Horizons lze jednoduše charakterizovat jako simulátor života na opuštěném ostrově, který postupně proměňujete v oázu s přátelskou komunitou. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Těsně před vydáním byla hra aktualizována na verzi 1.1. Patch zahrnuje první event – Bunny Day (Velikonoce), a to od 1. do 12. dubna. Přenastavením času v konzoli se k němu dříve nedostanete. Ověření skutečného data totiž proběhne jednorázově připojením k internetu, a to až při začátku eventu. Požadován je též Nintendo account.

Switch v motivech hry Animal Crossing: New Horizons

Patch dále aktivuje možnost navštívit ostrov dalších hráčů a zpřístupňuje nové funkce v mobilní aplikaci Nintendo Switch Online, s níž lze nyní hru provázat. Ta zahrnuje nejenom chat, ale například i skenování QR kódů, respektive designů z dílů New Leaf a Happy Home Designer. Ty lze tímto způsobem přenést do hry.



Přímo ve hře pak na hráče čekají drobné dárky. Ti, kteří nainstalují update, objeví ve své schránce Switch. Pokud máte Joy-Cony ze speciální Animal Crossing edice, bude konzole v těchto motivech. Předplatitelé Nintendo Switch Online získají kobereček a nějaká forma proma se chystá i s mobilní hrou Animal Crossing: Pocket Camp.