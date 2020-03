Ochráncům zvířat vadí lov ryb a chytání motýlů v dětské videohře

Animal Crossing je nesmírně roztomilá hra, ve které se stanete správci ostrova plného zvířátek žijících v harmonii (viz naše nedávná recenze). Není tu žádná forma násilí, za jediného nepřítele lze považovat snad jen postavičku mývalího obchodníka Toma Nooka, jehož ceny jsou vyloženě lichvářské. Přesto ochránci zvířat z neziskové organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) cítili potřebu vydat pro hráče doporučení, jak by hru měli a neměli hrát.



Podle nich by se totiž lidé i v tomto virtuálním světě měli zcela vyhnout činnostem, jako je lovení ryb, chytání motýlů nebo uvazování psů k boudě. Zároveň jim doporučují jíst jen ovoce a zeleninu, a to navzdory faktu, že nic jiného v této hře stejně k jídlu ani není. A aby toho nebylo málo, doporučují svůj ostrov pojmenovat nějak progresivně a vegansky, například Veganville, a do jeho popisu pak vložit #EndSpeciesism nebo věty jako „Adopt, don’t shop“ či „Go vegan!“

Aby bylo jasno, nechceme nijak zpochybňovat záslužnou činnost, kterou se nezisková organizace PETA zabývá. Osobně považuji za důležité, aby lidé věděli, jakými krutostmi je vykoupen jejich oběd na talíři či kožešinový kabát, tentokrát si ale i podle mnoha svých podporovatelů vybrali poněkud nesmyslný cíl.

I'm just gonna say that Animal Crossing does not need anyone's political bullshit in it, not even yours. Animal Crossing is about living peacefully and having a good time, two things that even if they somehow aren't true, you definitely represent in the eyes of the majority