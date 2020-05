Slavná herní babička si dá pauzu, unavují ji povýšení diváci

Už čtyři roky sdílí „herní babička“ na svém youtubovém kanále videa z hraní her, nejvíce času přitom věnovala dnes už takřka desetiletému RPG Skyrim (více jsme o ní psali tady).

Na rozdíl od většiny ostatních streamerů, kteří se otravně pitvoří a přehrávají, je její vysílání příjemně civilní a člověk z něho má pocit, jako by vyprávěla pohádky vnoučatům. Více než příběh a plnění questů ji baví se jen tak procházet po nádherně vymodelovaném fiktivním světě a všímat si drobných detailů. Tento přístup jí zajistil statisíce pravidelných odběratelů, bohužel také přilákal internetové trolly.



Autor hry Todd Howard slíbil, že se Shirley objeví v chystaném šestém díle série The Elder Scrolls.

Přestože jsou reakce na její tvorbu v drtivě většině kladné, najde se několik jedinců, kteří mají potřebu se Shirley posmívat, nebo jí radit. S tím se bohužel nedá nic dělat a kdo vstupuje se svojí tvorbou do veřejného prostoru, musí s negativními reakcemi počítat. Bohužel, „Skyrim babča“ nemá tak vyvinutou hroší kůži jako třeba herní novináři a nezasloužené kritice přisuzuje zbytečnou pozornost, což není pro její zdraví dobré.

„Vím, že by mě tyhle věci neměly stresovat, ale stresují,“ řekla ve svém posledním vysílání s tím, že už nebude odpovídat všem fanoušků a všechny nepříjemné komentáře smaže.

Shirley má alespoň výhodu v tom, že jí nikdo hrubě neuráží, nebo nevyhrožuje, jak se na internetu často děje, příspěvky samozvaných chytráků, kteří jí neustále vnucují své rady, jsou pro ni také otravné. „Jsem hráč a hraji tak, jak chci,“ vzkazuje lidem, kteří mají potřebu ji upozorňovat, co by podle nich měla dělat lépe. Že někoho baví hrou co nejrychleji proběhnout nebo vytrénovat svoji postavu na maximální level s těmi nejlepšími zbraněmi, je samozřejmě v pořádku, Shirley však volí poklidnější hraní.

Nutno uznat, že její přístup není divácky moc vděčný, přestože má přes 800 000 sledovatelů, její videa sledují jen jednotky tisíc lidí, kteří je většinou jen zrychleně proklikají. Pokud se tedy snaží divákům vyprávět nějaký komplexnější příběh, není moc těch, co si ho vychutnají.

Každopádně Shirley se rozhodla svůj přístup k youtuberství změnit a tolik se nestresovat. Nejprve si dá od YouTubu dvoutýdenní pauzu a poté bude nová videa publikovat s většími rozestupy a sekci komentářů už nebude přikládat takovou důležitost. „Nemusím se nikomu zodpovídat a pořád vysvětlovat, proč hraji tak, jak hraji,“ uzavírá toto nepříjemné téma.