Fanoušci se přou o to, která rasa ve Skyrimu má největší penis

Podle viceprezidenta firmy Bethesda Peta Hinese si na nové dobrodružství ze světa The Elder Scrolls ještě pár let budeme muset počkat (psali jsme tady), což je pro příznivce této kultovní série obrovské zklamání.

Kočičí rasa Khajiitů má podle autorů fiktivního světa The Elder Scrolls na penisu ostny.

Od posledního dílu Skyrim totiž uplynulo bezmála deset let, takže jej i přes jeho obrovskou rozlohu mají ti největší fanoušci několikrát prolezlý skrz naskrz. Jejich touha poznat oblíbený virtuální svět do nejmenších detailů proto nemá rozumného vybití, a tak je ventilována alespoň do internetových diskusí.

Vedle nekonečných debat o všech možných aspektech hry přišla řeč i na penisy. Jenže namísto očekávané záplavy pubertálních vtípků pojala komunita toto téma vskutku zodpovědně a na základě známých informací se pokusila vypočítat, která z mnoha ras světa Tamrielu má největší penis.

A jak to nakonec dopadlo? Vnímáno čistě rozměrově, nejlépe jsou na tom orkové, ti však vzhledem ke svým ostatním fyzickým atributům určitě nebudou pro většinu hráčů nejvyhledávanějšími milenci. To samé platí i pro ještěrčí Argoniany, takže z lidského hlediska se nejvýše umístili černošští Redguardi, za nimi pak severští Nordové a západní Císařští (Imperials).

Pro ty, co si nevystačí s vlastní představivostí, vznikl i neoficiální editor penisů. Vážně.

Elfové v této kategorii zcela propadli, na samotném chvostu jsou kočičí Khajiité. Ti totiž, stejně jako skutečné kočky, mají ve svém penisu ostny, které z pohlavního styku dělají pro jejich partnery velice bolestivou záležitost.

A ne, to není mokrá fanfikce několika nadržených fanoušků (kterých má Skyrim i tak dost, viz náš článek), ale o oficiální lore, který se objevil v dokumentu z třiadvacet let starého druhého dílu Daggerfall.

Ne každý je ze vzniklé debaty nadšený.

Pokud máte pocit, že je celé diskusní vlákno jen výsledkem příliš dlouhé karantény a lidé už začínají z nudy bláznit, tak jste na omylu. Stejnou otázku už fanoušci Warcraftu vyřešili už v roce 2017. Tak schválně, kdy dojde i na Mass Effect?