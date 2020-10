Nášup pro Hearthstone: nová expanze, nový režim a systémové změny

Stream začal pomalu se měnící scénou, v níž fandové World of Warcraftu okamžitě rozeznali karneval Darkmoon Faire. Když se posléze objevila chapadla, bylo jasno: v této expanzi se vrací i Old Gods.

Nová expanze se jmenuje Madness at the Darkmoon Faire, obsáhne 135 karet a vyjde 17. listopadu. Novinkou je klíčové slovo Corrupt, které kartu nějakým způsobem vylepší. Podmínka se splní tak, že zahrajete kartu, jejíž vyložení stojí víc než ona karta s Corruptem, kterou máte v ruce. Díky tomu může být užitečná prakticky ve všech fázích hry.

V akci jsme viděli novou legendární kartu Yogg-Saron, Master of Fate, která se aktivuje, pokud hráč zahrál v dané hře alespoň deset kouzel. Následuje ruleta, která rozhodne, jaký efekt nastane. Jedním z nich je (s šancí pět procent) ikona lebky, kdy Yogg-Saron sesílá Pyroblasty, dokud někdo nezemře. Hezké. Jen mi přijde, i při pohledu na další Staré bohy, že už je toho moc.

Systémové změny se týkají způsobu, jakým hráč ve hře postupuje při získávání odměn. Dotýká se achievementů a také úkolů. Po novém je zde například týdenní úkol. Důležitá je ovšem přítomnost placeného Tavern Passu s vlastní sadou odměn. Podrobnosti naleznete zde. Změna proběhne 12. listopadu.

A konečně nový režim Duels. Ten je v předběžném přístupu dostupný hned, ale jen pro ty, co si předobjednají novou expanzi. První sezona začne s vydáním nové expanze 17. listopadu. O co jde? Pokud pamatujete na povedený Dungeon Run, tak Duels je vlastně to stejné, jen proti ostatním hráčům.

Na začátku si zvolíte hrdinu, jeho schopnost a některý z pokladů. Startovní balíček má jen 16 karet, ale když vyhrajete, postupně si ho rozšiřujete. Duely půjdou hrát jak zdarma, tak v režimu Heroic, kdy se platí za lístek, ale také tu bude možnost vyhrát odměnu.