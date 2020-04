Hearthstone: Ashes of Outland je konečně zábavná expanze

Pokud bych použil hlášku slavného Demon Huntera Illidana Stormrage, nebyli jsme připraveni. Očekávali jsme, že nové povolání bude silné, nicméně příchod Demon Huntera byl přímo triumfální. A to tak, že Blizzard zasáhl pouhé dva dny po vydání expanze a oslabil čtveřici karet z jeho arzenálu. Více jsem psal na Bonuswebu zde.

Změny nijak neovlivnily herní mechanismy, pouze Demon Huntera zpomalily. Výsledek po týdnu od prvního vyvažovacího patche je poměrně dobrý: podle stránky HSReplay má winrate přes 50 procent sedm povolání z deseti. K těm nejlepším se řadí archetypy Galakrond Warlock, Resurrect Priest a Tempo Demon Hunter. Těsně v závěsu jsou Big Druid, Dragon Hunter, Galakrond Secret Rogue, Totem Shaman a Highlander Hunter.

Blizzard už avizoval další změny (v době psaní článku neupřesněné), které se týkají Demon Huntera, ale i karet jako Sacrificial Pact a Bad Luck Albatross. Problém první je, že je to hard counter Demon Huntera, který by rád hrál archetyp se silnými démony. A myslím, že většina by ráda viděla i jiné než tempo balíčky. Blizzard také přímo zmínil, že by rád viděl ve hře víc Lorda Jaraxxuse právě na úkor Sacrificial Pactu.

Albatross je pak jako technická karta až příliš silná, navíc neruší jen balíky typu Highlander (jednokartové), což je původní záměr, ale po novém těžce zasáhla i nové archetypy jako Pure Paladin (těží z toho, že v balíčku nemá neutrální karty), Spell Mage (těží z toho, že v balíčku má jen kouzla) či Beast Huntera (naředí miniony s označením beast, které si Hunter posiluje). To je na jednu kartu až příliš velká hodnota.



Hearthstone: Ashes of Outland

Z Demon Huntera jsem nadšený. Asi si říkáte, ještě abych nebyl, když patří do kategorie Tier 1. Ale není to jen tím. Obecně spíše tíhnu k tempo balíčkům, rychle protáčet karty je fajn, mechanismus Outcast mě baví, zejména když jsou na něj navázány další komba.

Demon Hunter prozatím také není tak zatížený rolí náhody. Je celkem snadné předpokládat, co přijde a existuje tu tak manévrovací prostor, jak se připravit. Demon Hunter může mít až příliš rychlý nástup, o tom žádná a předpokládám, že drobné zásahy ho ještě trochu zpomalí. Ale zároveň mě baví proti němu i hrát, což třeba nelze říct o archetypech jako Resurrection Priest či Spell Mage.

Hearthstone: Ashes of Outland

Baví mě i nový Spell Mage, který je založený na tom, že v balíčku nemá žádné miniony. Z toho těží nové karty jako Apexis Blast (udělí 5 damage a pokud deck neobsahuje miniony, jednoho náhodné v ceně 5 many vyvolá) či Font of Power (objeví tři miniony, pokud balíček neobsahuje miniony, získáte na ruky všechny tři). Cílem je zdržovat, kontrolovat hru a v okamžiku, kdy vás oponent na hrací desce přečíslí, zbavit se jeho minionů zahráním hrdiny The Amazing Reno. Výraznou pomocí je i nová karta Evocation, která zaplní vaši (ideálně prázdnou) ruku náhodnými kouzly, která na konci tahu odhodíte. Uznávám, není úplně zábavné proti tomuto balíku hrát, ale zažil jsem i horší.

Mojí letitou stálicí je Hunter. Zkoušel jsem Dragon Huntera, ale příliš se mi s ním nedařilo. Sestavil jsem tedy vlastní variantu mající nejblíže k Beast Hunterovi. Myslím, že karty jako Scavenger’s Ingenuity (za dvě many lízne beasta a přidá mu +3/+3) či nový Secret Pack Tactics (po útoku na spřáteleného miniona se vytvoří jeho 3/3 kopie) mají potenciál. Výsledek byl bohužel až moc nahodilý: někdy jsem oponenta vyloženě smetl, jindy jsem si ani neškrtl. Komba mi ruší například Ironbeak Owl, ale potřebuji ji, protože bez Silence mi přišel balík nehratelný. Na druhou stranu rušit ostatním Sercety přes Flare alespoň zahřeje u srdce.

Některé zajímavé karty

Altruis the Outcast

Hearthstone: Ashes of Outland

Naprosto brutální karta, která může obrátit hru ve váš prospěch. Síla spočívá v tom, že při zahrání karty z ruky úplně vlevo nebo úplně vpravo udělí jedno zranění všem nepřátelům. Tedy i hrdinovi protihráče. Demon Hunter přitom nemá problém s levnými kartami, ostatně Twin Slice (přidá na kolo k útoku hrdiny +1) stojí nula many a vygeneruje Second Slice, jejíž zahraní stojí taktéž nula many.

Priestess of Fury

Hearthstone: Ashes of Outland

Za sedm many má hodnoty 6/7 a na konci kola udělí napříč všemi nepřáteli 6 damage. Je to velmi silná karta, kterou automaticky přidávám do každého balíčku Demon Huntera, ale zároveň tento typ karet rád vůbec nemám. Je to ten typ „no brain“, kdy se efekt provede bez nutnosti splnit nějakou podmínku, zatímco pro oponenta není vůbec snadné se takové karty zbavit. Sedm dozadu je zkrátka hodně a zničit ji musí, protože jinak schytá na konci dalšího oponentova kola dalších šest damage. S mincí a zlevňovačkou na démony ji lze vyložit mnohem dřív než v sedmém kole.

Evocation

Hearthstone: Ashes of Outland

Zaplní ruku náhodnými mágovskými kouzly a na konci kola jsou všechna nevyužitá odhozena. Ideální v koncovce hry, ale zachránila mi už několikrát krk, kdy mě tlak oponent donutil zahrát ji dříve. Předpoklad samozřejmě je mít co nejvíc many a co nejméně dalších karet na ruce. Zatím se mi nestalo, že bych tak propálil kolo bez nějakého zajímavého boostu.

Maiev Shadowsong

Hearthstone: Ashes of Outland

Legendární karta, která najde využití v mnoha situacích. Na dvě kola vás zbaví nebezpečného miniona, ať už jde o nějakého velkého s Tauntem, kterého tak obejdete, nebo miniona s nějakým nebezpečným efektem Deathrattle. Jinými slovy, získáte čas navíc. Lze ho ovšem zahrát i na vlastního miniona, přičemž ty, kteří mají nějaký efekt navázaný na slovo „awakens“ při probuzení znovu aktivuje.

Nagrand Slam



Hearthstone: Ashes of Outland

Na tuto kartu jsem se hodně těšil, nakonec jsem ji však z balíku vyndal, protože málokdy hra za Huntera trvala do desátého kola. A pokud výjimečně ano, nepřišla mi. Použitelně tak vypadala pouze před vydáním expanze, kdy power level nedosáhl takových výšin.

I přes nedostatky je Ashes of Outland po dlouhé době expanze, kterou si (převážně) užívám. Líbí se mi, že se vývojáři hodně odvázali, ale zároveň připravili na mnohé silné karty i adekvátní odpovědi.

Přesto je s podivem, že Demon Hunter vyšel v tak přepáleném stavu, jako kdyby tvůrci rezignovali na nějaké důkladné testování a místo toho zkrátka jen čekali na první data. Víc jsem také čekal od přepracování Priesta. Hrát proti Resurrection či Highlander Priestovi je frustrující a ukázka špatného designu. Je zajímavé, jak Blizzardu nevadí, když vás oponent decimuje vašimi vlastními kartami, ale zároveň se tak urputně brání cílenému discardu oponenta.

Samozřejmě jsem zvědav, kam se postupně posune meta a těší mě, že vývojáři reagují ohledně vyvážení rychleji než dříve. Pokud vás zajímá víc, doporučuji aktuální AMA s vývojáři.