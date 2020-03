Hearthstone slaví narozeniny a rozdává karty zdarma

Kdo se do hry přihlásí mezi 4. a 17. březnem, obdrží dva boostery z edic Rise of Shadows, Saviors of Uldum, Descent of Dragons a k tomu poměrně vyvedený vzpomínkový přebal Year of the Dragon. Rok Draka totiž s první letošní expanzí skončí a s ním odrotují i sety Witchwood, Boomsday Project a Rastakhan’s Rumble.

Hearthstone – šesté narozeniny

Na oslavu naváže sada úkolů, po jejichž splnění získáte další balíčky karet. Začalo se tím, který za odehrání dvou her odmění boosterem z Descent of Dragons.

Pokračujeme zahráním dvaceti karet, za nějž budou balíčky z Rise of Shadows a Saviors of Uldum. Stejná odměna čeká i na ty, kteří v následujícím úkolu odehrají třicet kol.

Co se režimu Brawl týče, vrátil se Burndown Brawl, v němž hrajete s náhodným balíčkem. Když prohrajete, máte v další hře balíček soupeře. Vrátí se také modifikovaný Hall of Champions Brawl, v němž si vyzkoušíme vítězné balíčky z World Championships, a to v podobě ještě před změnami ve vyvážení.

Otázky nyní zní: kdy se dočkáme první letošní expanze, jaký bude její motiv a které karty s námi přece jen zůstanou, až sety z roku 2018 odrotují? To se dozvíme v polovině března.