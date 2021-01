Vychází nová sada karet do Hearthstone, poprvé lze koupit celý set

Sada Darkmoon Races Mini-Set obsahuje celkem 66 karet, z čehož je 35 unikátních. Konkrétně 4 legendárky, 1 epická (x2), 14 rare (x2) a 16 commonů (x2). A získat je půjde nejenom klasicky z boosterů Madness at the Darkmoon Faire, což je poslední expanze.

Poprvé si bude možné celou mini sadu koupit za jednorázovou platbu, a to buď za 14,99 dolaru, nebo 2 000 zlaťáků. A to je pro aktivnější free 2 play velmi slušná nabídka. Jasně, je celkem zřejmé, proč tvůrci neoznámili vydání sady dopředu, aby si hráči nestačili našetřit. Ale i tak by bylo fajn, kdyby Blizzard tento přístup zachoval.

Co se nových karet týče, setkáme se s již známými mechanismy Corruption, Dormant a Spellburst. Návrat hlásí také celkem oblíbené dual-class karty. Na všechny se můžete podívat na oficiálních stránkách zde.

Některé nové karty mají potenciál zamíchat se současnou metou. Rozruch vzbudil nový Secret pro Rogue - Shenanigans, který říká, že když si oponent lízne ve svém kole druhou kartu, přetransformuje se v banán (kouzlo za jednu manu, které přidá +1/+1 minionovi). To je karta, která může se štěstím rozbít kombo celého balíčku. Ale uvidíme.