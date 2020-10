Veteráni z Blizzardu založili nové studio

Jen několik dnů poté, co byl oficiálně ukončen další rozvoj Starcraftu 2, zformovala část jeho vývojářů nové studio Frost Giant. Pod novou značkou se chtějí soustředit na to, co jim jde nejlépe, tedy vývoj real-timových strategií. Než ale jejich snaha nabere nějakou konkrétní podobu, budeme si muset ještě chvíli počkat.