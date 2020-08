Z Hearthstone: Scholomance Academy se vyklubala poměrně zajímavá expanze

Patří už tak nějak ke koloritu, že se se s vydáním nové expanze objevují na fandovských fórech zprávy, že je to ta nejhorší za poslední dobu. Motiv Scholomance znám z World of Warcraftu, je proto fajn připomenout si tento kus herní historie a podívat se na něj z trochu jiného pohledu. Ale nebudu zastírat, že první dva dny expanze mě příliš nebavily.

Obvykle si je užívám, protože lidé experimentují s novými kartami a zkoušejí různé balíčky. Později si situace sedne a jede se těch pár nejoptimálnějších, ale mně ten počáteční chaos přijde nejzábavnější. Nepotěšilo mě proto, že tentokrát jsem ho vůbec nezaznamenal. Možná jsem měl jen smůlu, ale narážel jsem jen na staré balíčky nebo kopírku z hsreplay.net / Hearthpwn.

Nezaujala mne ani novinka v podobě dual-class karet. Některé karty mohou zahrát dvě různá povolání, a vypůjčit si tak efekt, který byl dosud svázaný s povoláním jiným. Fajn, a co? V Hearthstone není u některých povolání vypůjčování karet žádnou novinkou, takže z dual-class karet nijak zvlášť odvařený nejsem. Vlastně jsem dokonce proti nim, protože upřednostňuji zachování identity.

Ani novinka v podobě efektu Spellburst nezní na první pohled jako něco extra. Aby se efekt aktivoval, je třeba posléze zahrát kouzlo. A funguje to jen jednorázově. Můžete zkusit i počkat, kartu se Spellburtsem vyložit v jednom kole a pokud vám na stole vydrží, aktivovat ji kouzlem až v kole dalším. Jenže přesně tyto efekty Hearthstone potřebuje. Spellburst přináší taktickou rozvahu, podmiňuje aktivaci, takže za mě lepší než takové ty silové karty bez přemýšlení.

První dva dny jsem byl z expanze trochu otrávený. Právě pohled na na stránky hsreplay.net mi potvrdil můj dojem, že Libram Paladin a Guardin Druid jsou opravdu hodně efektivní balíčky, proti nimž jsem potřeboval nasadit něco konkurenceschopného. A tak jsem začal sám hodně experimentovat a zkoušet karty, které naruší protivníkovu křivku.

Hlavní výhoda Hearthstone se totiž bohužel postupem času proměnila v jeho největší nevýhodu. Hráči si jednoduše bez nějakého většího rizika (kromě secretů) skládají svoje, aniž by je mohl v jejich kole někdo aktivně vyrušit. Tvůrci sice vymýšlejí komplikovaná a zajímavá komba, pořád ovšem v mantinelech hloupé skládačky, kdy si každý hraje na svém písečku.

Někomu to asi vyhovuje, ale mě baví větší interakce. I právě proto se mi líbí karty jako Glide nebo Mindrender Illucia, které můžou rozbořit OTK (one turn kill) decky.

Tvůrci se pořád brání klasickému discardu oponenta, protože by to mohlo být pro hráče příliš frustrující, ale pak nás stejně nechají hrát proti naprosto nudným control deckům Priesta. U Demon Huntera mě tak hodně baví karta Star Studen Stelina, kdy se přes Outcast podívám na tři oponentovy karty v ruce, jednu vyberu a zamíchám mu ji zpět do balíčku.

Celkem slibně vypadá i nová interakce se Soul Fragmenty, které některé karty míchají do balíčku a jiné je využívají k dodatečnému efektu. Je tu dost pěkných technických karet. A třeba pro povolání se špatným prolizem je neutrální karta Voracious Reader dar z nebes (na konci kola líže karty, dokud nemáte v ruce tři).

Postupně jsem si tak našel to svoje. První týden je samozřejmě nic. Stále se čeká, které karty tvůrci upraví a jak si sedne meta. Ale něco už známe a stejně jako jsem si užil start přepáleného Demon Huntera, baví mě nakonec i návštěva Scholomance Academy. Pokud hru hrajete, budu rád, když se podělíte o vaše dojmy nejenom z poslední expanze, ale vyjádříte se i k tomu, zda by se podle vás měla hra posunout dál, nebo zda vám vyhovuje současné pojetí.