Změna ve vyvážení Hearthstone se dotkla dvanácti karet

Úpravy se tentokrát týkají řady povolání. Paladin může být spokojen, protože ačkoliv má Aldor Attendant po novém o jedna nižší útok, o jednu manu se snížilo i vyložení. Důležitý je ovšem efekt. Je tak i na základě dřívějších úprav zřejmé, že tvůrci chtějí archetyp s Libramy prosadit a s aktuální expanzí zřejmě nezmizí.

Posílení se dočkala i trojice karet šamana, a to Torrent (snížena cena zahrání), Shattered Rumbler (navýšen útok) a The Lurker Below (navýšen počet životů).

Oslabil opět Demon Hunter, a to na místech, kde se to čekalo už dříve. Priestess of Fury je stále silná karta, jejímuž efektu nelze minimálně kolo zabránit, sedm životů snížených na pět však poskytuje protihráči více manévrovacího prostoru, jak se jí zbavit. Hrát se nepřestane ani Crimson Sigil Runner, která má nově útok jedna.

Drobných úprav se dočkal i Rogue. Shadowjeweler Hanar má po novém čtyři životy namísto pěti a zahrání karty, kterou vrátí zpět na ruku Blackjack Stunner, je dražší jen o jednu manu a nikoliv o dvě.

U Warriora oslabil Bloodsworn Mercenary – má o jedna menší útok i životy. Hlavní je však efekt, a ten se nemění. U karty Bloodboil Brute se snížil útok. Schytal to i Warlock – Imprisoned Scrap Imp přidával minionům v ruce +2/+2 a po novém to je jen +2/+1. U huntera se změnila karta Scavenger’s Ingenuity, která přidá beastovi jen +2/+2 namísto +3/+3.