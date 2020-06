Novinky v Hearthstone: na bitevní pole míří piráti, Adventura za týden

Nová expanze je venku už nějakou dobu, radost z nového povolání opadla a vystřízlivění odhaluje staré známé neduhy. V případě Demon Huntera prozatím chybí další použitelný archetyp než rychlá skládačka. Na fórech se objevují výhrady k Highlander deckům (jednokartové), zejména pak kartě Zephrys the Great, která často vyhrává už prohranou hru. Vadí i přílišná role náhody a matchmaking, který už raději mimo rank legend neukazuje rank spoluhráče.

V červnu se přesto dočkáme několika zajímavých oživení. Aktuálně do režimu Battlegrounds míří nejenom tři noví hrdinové, ale také sedmnáct minionů, z nichž většina jsou piráti. Karty naleznete podrobně rozepsané na oficiální stránce zde.

Konečně známe také datum vydání sólo dobrodružství Trial by Felfire, kterého se dočkáme za týden, konkrétně 17. června. Sledovat budeme osudy Aranny Starseeker, a to v pěti kapitolách, přičemž všechny budou zdarma. Odměnou za pokoření bude přebal Rusted Legion. Ve stejný den Aranna rozšíří pool hrdinů dostupných v režimu Battlegrounds.

Hearthstone Hearthstone

Další týden, 24. června, se zpřístupní Challenge Mode, v němž si sestavíme vlastní balíček a utkáme se s bossy z Outlandu. Odměnou bude minion Kael’thas Sunstrider ve zlaté verzi. V tento den si také zahrajeme již známý brawl Burndown, v němž si vylosujeme náhodný balíček. Když prohrajeme, v dalším kole získáme ten oponentův z předchozí hry.

Série legendárních úkolů začne 17. června, kdy za dohrání první kapitoly Trial by Felfire získáme po boosteru z edic Ashes of Outland, Year of the Dragon a Rise of Shadows. Za týden budeme pokračovat zahráním čtyř výzev z Trial by Felfire, přičemž odměna bude téměř stejná, jen booster Rise of Shadows nahradí Saviors of Uldum. A konečně 1. července skončíme zahráním čtyř Brawlů. Odměnou budou boostery z edic Ashes of Outland, Year of the Dragon a Descent of Dragons.