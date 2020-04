Demon Hunter v Hearthstone je venku dva dny a už se dočkal oslabení

Že se nové povolání předvede ve velmi dobré kondici, jsme všichni tak nějak čekali. Ostatně tento přístup dobře známe z World of Warcraftu. Ale Demon Hunter byl přepálený až moc. Vývojáři tak prakticky okamžitě zareagovali a oslabili rovnou čtveřici karet. Je to první rychlé opatření, k dalším úpravám nevyhnutelně dojde až posbírají další várku dat.

Co se změnilo:

Skull of Gul’dan – zahrání stojí 6 many namísto 5

Imprisoned Antaen – vyložení stojí 6 many namísto 5

Eye Beam – zahrání přes aktivovaný Outcast stojí 1 manu místo 0

Aldrachi Warblades – Durability snížena ze 3 na 2

Nerf Skull of Gul’dan jsem předpovídal, zdražení o jednu manu nijak nesnižuje stále vysokou hodnotu, pouze Demon Huntera o okolo zpomalí. To samé platí o Imprisoned Antaen. Nemyslím si, minimálně v druhém případě, že to jsou poslední úpravy. Konec bezplatného Eye Beam zní rozumně a mohl by už tak zůstat. Snížená durability u Aldrachi Warblades se také nabízela, toto oslabení má mnohem větší vliv, než se na první pohled může zdát. Taktéž tipuji, že v této podobě už zůstane.

Aktualizace už proběhla (i na evropských serverech), ale prozatím je pouze na straně serveru, nikoliv klienta. To znamená, že ve své kolekci uvidíte původní hodnoty, během hry už nové, a to červeně nebo zeleně. Klasický patch by měl následovat.

Novou expanzi na Bonuswebu podrobně rozeberu příští týden.