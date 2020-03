Známe všechny karty z Hearthstone: Ashes of Outland, bude to masakr

Novému povolání (Demon Hunter) a systémovým změnám jsem se podrobněji věnoval zde. Pojďme se podívat, co nám prozrazují nové karty z blížící se expanze Ashes of Outland. Všech 135 si můžete prohlédnout, a to včetně různých filtrů nastavení, na oficiálních stránkách zde. Dále bych připomněl, že s jejím vydáním 7. dubna odrotují z režimu Standard sady The Witchwood, Boomsday Project a Rastakhan’s Rumble.

Ashes of Outland patří už na první pohled k sadám s vysokým power levelem. Že bude Demon Hunter silný, o tom nepochybuje asi nikdo. Je to nové povolání, které se, jak to ostatně známe z World of Warcraftu, vždy těší speciální péči vývojářů.

Startovní sada naznačila agresivní styl hry a tři archetypy. Odhalené kousky potvrdily tento směr, včetně schopnosti rychle protáčet karty na ruce. Demon Hunter se při aktivaci klíčového slova Outcast (je třeba zahrát kartu z ruky úplně vlevo nebo vpravo) dostane za dvě many ke dvěma kartám (Spectral Sight) nebo za dvě many ke třem kartám (Skull of Gul’dan), což už je opravdu neskutečná hodnota a kandidát na nerf.

Outcast alespoň vyžaduje, aby hráč trošičku přemýšlel nad skladbou karet v ruce, zatímco taková Priestess of Fury udeří hned, respektive na konci kola, bez splnění jakékoliv podmínky. Za sedm many vyložíte miniona s hodnotami 6/7, který na konci kola udělí náhodně napříč nepřáteli 6 damage. A není to ani legendárka! Paladinský Avenging Wrath stojí 6 many a udělí 8 damage hned, ale na stole po něm žádný minion nezůstane.

Za pozornost stojí i legendární minion Kayn Sunfury, kterého Demon Hunter vyloží za 4 many s hodnotami 3/5. Nejenže má Charge, kterému se Blizzard jinak hodně brání, ale zároveň říká, že všechny přátelské útoky ignorují Taunt. Demon Hunter tak může s klidem dál útočit do hlavy, hradba v podobě minionů s Tauntem ho nezastaví. Ideální na dodělávku oponenta s kontrolním balíčkem, který začíná získávat převahu.

Mohlo by se zdát, že Demon Hunter je zkrátka až příliš silný. A třeba je, bezpochyby se nejpozději do měsíce dočkáme u některých karet úprav. Ale musíme ho brát v kontextu ostatních povolání. A většina z nich bezbranně rozhodně nevypadá.

Rogue působí více ukotveně. Hraje ze zálohy a sází na špinavé triky. Tento styl hry podporuje klíčové slovo Stealth a potěší i trojice nových Secretů. Právě ty využije nové levná legendárka Shadowjeweler Hanar, což je za 2 many minion s hodnotami 1/5. Zároveň říká, že po zahrání Secretu se aktivuje Discover Secretu jiného povolání. A díky tomu, že má pět dozadu, působí celkem bezpečně zahrát ho už v druhém kole. Pokud vám přijde on i Secret. Každopádně to vypadá, že Rogue si užije celkem dost zábavy.

Paladin přiživí Murocloky, ale obsahuje i novou interakci – zahrání vybraných minionů zlevní kouzla, která začínají slovem „Libram of...“. Legendární minion Lady Liadrin pak při zahrání přidá na ruku kopie kouzel, která hráč zahrál na spřátelené cíle. Protočí tak už zlevněné Libramy ještě jednou. A nejen je.

U Mage některé karty naznačují, že se tvůrci připravují na archetyp balíčku bez minionů. Incanter’s Flow je základní karta za dvě many, která zlevní všechna kouzla v balíčku o jednu manu. Zahrání Deep Freeze stojí sice osm many, ale zmrazí na kolo nepřítele (získá čas) a vyvolá dva Wtter Elementaly. Apexis Blask udělí za pět many pět damage, což je nic moc, ale pokud v balíčku není žádný minion, vyvolá náhodnou potvoru s cenou pět many.

Hunter se klasicky týká posilování minionů s klíčovým slovem Beast. Zaujala mě karta Nagrand Slam, jejíž zahrání stojí deset many a vyvolá čtveřici minionů s hodnotami 3/5, kteří náhodně zaútočí. Pokud by měl oponent náhodou hrací stůl bez minionů, znamená to 12 damage do hlavy s tím, že minioni na stole zůstanou.

Líbí se mi i minion Imprisoned Felmaw za dvě many s hodnotami 5/4, který se ovšem probudí až za dvě kola (efekt Dormant). Poté však zaútočí na náhodného nepřítele, čili to může být i hrdina. Tito spící minioni jsou zajímaví v tom, že je to něco za něco. V době jejich zahrání ztratíte manu a doufáte, že se vám to vrátí i s úroky později. Oponent se samozřejmě může připravit, protože ví, co ho čeká. Riziko je tak u dražších minionů, kdy ztráta many bez okamžitého efektu může vést k prohře. U Hunetra to tak horké není.

Z neutrálních karet budeme hojně potkávat Maiev Shadowsong, který při vyložení uspí (Dormant) miniona na dvě kola. Odloží útok, uchrání vlastní kartu, znovu aktivuje miniona s efektem Dormant. Využití najde víc než dost. Jen ta představa, že tu s námi bude další dva roky, je možná už teď trochu otravná. Mazec bude Teron Gorefiend, který při vyložení zničí všechny spřátelené miniony, zatímco Deathrattle říká, že je znovu vyvolá a s bonusem +1/+1.

Tvůrci se více snaží, aby vynikla identita jednotlivých povolání. A to není nikdy špatná věc. Demon Hunter je ohromné lákadlo, že už teď se vyplatí přemýšlet, jak postavit balík jen proti němu. Předpokládám, že první dny a možná týdny na něj budeme narážet skoro pořád. Silné karty s přepálenými efekty už do arzenálu Hearthstone tak nějak patří a ne vždy z toho mám radost. Tentokrát se do toho tvůrci opřeli ještě víc, ale zároveň působí jejich kroky promyšleněji s možností bojovat zpátky namísto „legračních“ meme decků. Ashes of Outland na mě působí jako malý restart Hearthstone. Tak snad se povede.