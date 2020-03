Velké novinky v Hearthstone: Demon Hunter bude desátým povoláním a zdarma

Ještě než se podíváme na nejatraktivnější novinky, neměla by zapadnout důležitá systémová změna, která se týká zisku stejných karet. Aktuálně ve hře funguje ochrana u legendárních karet, tj. z balíčku nezískáte stejnou legendární kartu, pokud vám z daného setu ještě nějaká jiná chybí. Stejné pravidlo se po novém aplikuje na všechny karty.

Hearthstone: Ashes of Outland

Letošní rok Fénixe také umožní snáze naskočit do hry novým hráčům, ale i těm, kteří se vracejí po delší pauze. Čeká na ně kampaň, která je na konci odmění konkurenceschopným balíčkem, přičemž je na hráči, které zvolí povolání.

Demon Hunter přichází

Jednoznačně největší novinkou je nové hratelné povolání. Když se ve streamu objevil ikonický Illidan Stormrage, bylo jasné, že se nám do rukou dostane Demon Hunter. Jeho Hero Power nazvaná Demon Claws říká, že navýší v daném kole útok o +1. Nic moc? Jistě, trik je ovšem v tom, že použití stojí jednu manu, a ne obvyklé dvě.

Tvůrci představili tři archetypy. První je agresivní, kdy pomocí zbraní a přímočarých útoků jde oponentovi přímo do hlavy. Druhý je tzv. „swarm“, vyvolává tedy mnoho drobných minionů. Nebude je ovšem posilovat jako Druid, ale aktivovat efekty při jejich smrti. Například karta Wrathscale Naga říká, že když spřátelený minion zemře, udělí tři zranění do náhodného nepřítele. Třetí archetyp počítá s vyvoláváním silných démonů.

Hearthstone: Ashes of Outland

Demon Hunter se ve hře objeví už 2. dubna a jsem příjemně překvapen, že bude zcela zdarma. Hráči absolvují intro, po němž se zpřístupní 30 karet a předpřipravený balík. Aby Demon Hunter dohnal ostatní povolání, v rámci letošních expanzí získá patnáct karet namísto obvyklých deseti.

Vlastní identitu má podpořit klíčové slovo Outcast, což je bonus, který se aktivuje, pokud je daná karta zahrána z ruky z pozice nejvíc vpravo, nebo nejvíc vlevo. Představené bonusové efekty jsou poměrně silné. Eye Beam za tři many udělí tři zranění do miniona s efektem Lifesteal. Pokud se ovšem aktivuje Outcast, je seslání zdarma.

Spousta dalších změn

Koncem měsíce se rozloučíme s pěticí populárních karet. Do Hall of Fame zamíří Leeroy Jenkins, Mountain Giant, Mind Control Tech, Acolyte of Pain a Spellbreaker.

Větší změny čekají povolání Priesta, u nějž tvůrci chtějí korigovat jeho identitu. To znamená, že by se měl zaměřit na kontrolní hru a bitky minionů na hrací desce. Do Hall of Fame se přesune šestice karet a nahradí je šest karet nových. A změn se dočká hned několik dalších. Více napoví obrázky níže.

Změny u Priesta

Výrazněji se také promění žebříček v režimu Ranked Play, který se po novém dělí na ligy Bronze, Silver, Gold, Platinum a Diamond, přičemž cílem zůstává propracovat se k hodnosti Legend. Každá liga má deset pozic, opět se počítá se zarážkami a po novém i s dalšími odměnami. Blizzard také slibuje výrazně lepší matchmaking, tj. hráči by měli narážet na oponenty své úrovně. Párování nebude náhodné jen na základě ranku, ale skrytého MMR (Match Making Rating).

Hearthstone: Ashes of Outland

Outland volá

Nová expanze se jmenuje Ashes of Outland, obsáhne klasicky 135 nových karet a samozřejmě Demon Hunetra s vlastním klíčovým slovem Outcast. Novinkou bude mechanismus Prime, kdy se minioni s klíčovým slovem Deathrattle zamíchají zpět do vašeho balíčku, čímž se zároveň aktivuje jejich silnější verze. Imprisoned Demons jsou pak minioni, kteří po vyložení „spí“ a s nějakým, obvykle celkem silným efektem se probudí až za stanovený počet kol. Oponent se tak může připravit.

Hearthstone: Ashes of Outland

Ashes of Outland vychází 7. dubna. Připravovaný návazný PvE obsah má být tentokrát zdarma.

Celkově to nevypadá vůbec špatně. Nové povolání je určitě tím typem obsahu, který vlije hře novou krev do žil a pravděpodobně naláká zpět hráče. Strach mám o vyvážení, některá komba u Demon Huntera vypadají velmi silně. Ale zatím samozřejmě ještě ani nebyly odhaleny všechny karty, takže uvidíme. Každopádně už se těším!