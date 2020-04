Prolog k Demon Hunterovi v Hearthstone je krátký, ale intenzivní

Prolog zahrnuje čtyři bosse a po jeho dokončení hráči získají celkem třicet nových karet (deset z Basic setu a dvacet z Initiate setu) a předem připravený balíček. Celé povolání a možnost s ním hrát proti dalším hráčům se ovšem zpřístupní až 7. dubna s vydáním expanze Ashes of Outland. Prolog je tak pouze malá ochutnávka stylu a arzenálu Demon Huntera.

Prolog si bere to nejlepší lore z MMORPG World of Warcraft. Ukazuje proměnu ikonického (anti)hrdiny Illidana Stormrage v Demon Huntera, a to z jeho vlastního pohledu. Jako letitého fandu World of Warcraftu mě tak toto dobrodružství velmi potěšilo.

Prvním bossem je Azzinoth, tady Illidan ještě vystupuje jako mág. Druhý boss je zajímavý v tom, že se hraje v kooperaci. Illidan stále vystupuje jako mág, ale s novu Hero Power, zatímco u třetího bosse už je to Demon Hunter.

Nejzajímavější je až poslední souboj s Cenariusem, který si přes svoji Hero Power vyvolává stromeček 2/2 s Tauntem. Ukazuje tak slabinu Demon Huntera, který se sice může nakopnout tak, že jde do hlavy třeba za deset damage s Lifestealem, ale musí mít k tomu volnou cestu. Na to, aby ji vyčistil, má ovšem slušný arzenál.

Hearthstone - Demon Hunter prolog

Demon Hunter je hodně agresivní a více než jakékoliv jiné povolání využívá své životy jako resource. Klíčem k úspěchu, minimálně u agresivního archetypu, kdy Demon Hunter útočí napřímo, je nebát se ztrácet životy. Tomu se hráči přirozeně brání, ale Demon Hunter má kapacitu na to, aby si je při správné konstelaci zase doplnil.

Demon Hunter působí podle první ochutnávky jako zábavné, svižné povolání, byť je nasnadě, že značná část toho, co je na něm lákavé, vychází z faktu, že je to po letech něco úplně nového. Ikonická hláška Illidana je „you are not prepared“, tedy „nejste připraveni“. A něco na tom bude. Nikdo z hráčů asi není připraven na to, až bude Demon Huntera od úterka potkávat skoro každou hru.