Nová expanze Hearthstone Scholomance Academy uvede dual class karty

Na temný dungeon Scholomance si určitě pamatují všichni veteráni z World of Warcraft. Je to kus herní historie, který nyní uvidíme zase z trochu jiného úhlu pohledu a v těch „lepších“ časech.

Nejvýraznější novinkou jsou dual class karty. Ty vezmou efekt, který je spojený s jedním povoláním, a přidají k němu další z druhého povolání. Výslednou kartu pak mohou zahrát obě povolání. Kombinace jsou následující:

Druid/Hunter

Hunter/Demon Hunter

Demon Hunter/Warlock

Warlock/Priest

Priest/Paladin

Paladin/Warrior

Warrior/Rogue

Rogue/Mage

Mage/Shaman

Shaman/Druid

Jako příklad poslouží karta Wand Thief, kterou si mohou do balíčku zařadit Rogue a Mage. Je to minion, jehož vyložení stojí jednu manu a má hodnoty 1/2. Efekt pak říká, že při aktivaci Combo se aktivuje Discover mágovského kouzla. Chtěl bych věřit, že tvůrci mají spojení rychlých povolání jako Hunter / Demon Hunter dobře promyšlené.

Hearthstone

Nové klíčové slovo Spellburst se váže k minionům nebo zbraním. Je to jednorázový efekt, který se provede, pokud po vyložení dané karty zahrajete ještě kouzlo.

Hearthstone se tak přehoupne do druhé fáze Year of the Phoenix, k němuž se má vázat například nový režim. O tom prozatím nepadlo ani slovo. Každopádně Scholomance Academy vyjde začátkem srpna.