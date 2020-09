Spoluzakladatel Blizzardu založil novou společnost Dreamhaven

Dreamhaven má fungovat jako mateřská společnost, která se stará o vydávání a podporu (prozatím) dvou interních studií. A právě v těch figuruje řada bývalých zaměstnanců Blizzardu.

Dreamhaven

Moonshot vedou Jason Chayes (Hearthstone), Dustin Browder (StarCraft II, Heroes of the Storm, Command & Conquer a The Lord of the Rings) a Ben Thompson (Hearthstone, WoW TCG).

Druhé studio se jmenuje Secret Door a vedou ho Chris Sigaty (Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm a Warcraft III), Alan Dabiri (Warcraft III, StarCraft II a Heroes of the Storm ) a Eric Dodds (World of Warcraft a StarCraft).

Morhaime považuje za zásadní, aby si při hledání investorů udrželi kontrolu nad rozhodováním společnosti. „Pokud jde o vize a hodnoty, chceme být sladěni,“ řekl serveru Venturebeat.



Mike Morhaime předal na Blizzconu 2018 žezlo svému nástupci.

Společnost má prozatím 27 zaměstnanců a najímá další. Chce pohodové zázemí pro tvůrce a hledá ty, kteří upřednostní hráče namísto krátkodobého finančního zisku. „Věříme v sílu her spojovat lidi,“ říká Morhaime, který zjevně naráží na Activision.

Oficiální stránku společnosti naleznete zde. Je tedy starý Blizzard zpět, jen se jmenuje Dreamhaven? Na odpověď si budeme muset ještě počkat, nicméně na první hry vydané pod záštitou Dreamhavenu jsem opravdu zvědavi.