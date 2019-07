Ze simulátoru farmaření je hit, prodal dva miliony kusů

Vydavatelství Focus Home Interactive zveřejnilo finanční výsledky za uplynulý fiskální rok a má spoustu důvodů k radosti. Jde o jeho dosud nejlepší období. Úspěch zaznamenaly hry jako Vampyr (naše recenze) i multiplayerová střílečka Insurgency: Sandstorm.

Největším trhákem byl Farming Simulator 19, kterého se prodalo již přes dva miliony kopií. Hra je tak populární, že se v ní chystá profesionální e-sportová liga (psali jsme tady).

Pro nezasvěceného člověka může být informace o tom, že je pro tolik lidí „obyčejné“ řízení virtuálního traktoru takový hit, překvapivá. Farmářským hrám se však daří dlouhodobě i v Česku.



Francouzští Focus Home Interactive se pomalu propracovávají mezi první ligu a po pravdě řečeno vypadá jejich portofilio zajímavěji, než třeba to Electronic Arts. Nebojí se přitom ani velikých příběhových her pro jednoho hráče a letošní rok by pro ně mohl být ještě úspěšnější. Zatím letos vydali úspěšný World War Z a A Plague Tale: Innocence, do konce období by měli stihnout i GreedFall, MudRunner 2 a The Surge 2.