Simulátor Accident vám naplno ukáže hrůzu následků dopravních nehod

Videohry jsou skvělé v tom, že vám zprostředkují situace a emoce, které v reálném světě z našeho života již díkybohu vymizely. Bojovat o přežití, porušovat zákony nebo ukojit své násilné pudy přináší adrenalin a jediné, co přitom hrozí, jsou otlačená bříška prstů a ranní nevyspalost. Smrt představuje jen chvilkové zdržení, příležitost v klidu se jít vyčůrat, zkontrolovat spokojeně pochrupující dítě v postýlce a vytáhnout z ledničky studené pivo.

Accident: The Pilot

Hra Accident: The Pilot vás ovšem postaví do situace, která je nepříjemně reálná, a proto daleko děsivější než všechny horory dohromady. Stanete se v ní prvním člověkem, který přijíždí na místa smrtelných autonehod a bezprostřední osud jejích účastníků bude ve vašich rukou.

Premisa je jednoduchá – jste novinářem a pomocí zařízení pro virtuální realitu pátráte po příčinách silničních katastrof.

Ještě než se ale pustíte do samotného vyšetřování, musíte zajistit místo nehody a pomoci všem jejím účastníkům. V této hře ale nejste hrdinou, který v poslední možné sekundě vyprostí ze sporťáku sexy blondýnu a pak s ní za zvuků výbuchů odchází do západu slunce. Místo toho budete vykonávat mnohem přízemnější činnosti, jako je zapnínání „blikaček“, volání na záchranku či stavění výstražných trojúhelníků. Největším adrenalinem je tu provádění masáže srdce rytmickým klikáním do tlačítek myši.



Jde o na první pohled lacinou hru s podprůměrnou grafikou, však má její tvorbu z valné většiny na svědomí jediný člověk. Navíc v tuto chvíli není ještě ani hotova, k dispozici je jen demo. Přesto stojí za vyzkoušení.

Nejde ani tak o to, že je edukativní (byť kolik z vás by vědělo, že jednou z první věcí, kterou byste na místě nehody měli udělat, je vypnout zapalování havarovaných vozidel?), ale o to, že je i přes své primitivní technické zpracování nepříjemně opravdová.



Nevyzpytatelný silniční provoz je jedním z mála míst, kde západnímu člověku hrozí ještě smrtelné nebezpečí a kde nemá svůj osud pevně v rukou. Stačí mít smůlu a narazit na mladíka machrujícího před kamarády vytuněnou mašinou, opilce spěchajícího z hospody domů nebo třeba jen netrpělivého člověka, kterého už nebaví plazit se přes horizont za supícím traktorem, a během dvou sekund se dosavadní život převrátí naruby.

The Accident je sice graficky i scenáristicky sterilní, přesto dokáže zapůsobit. Hned v úvodní misi například musíte vytáhnout ze zprohýbaných plechů dítě, jehož matka na předním sedadle již nedýchá. Po dokončení mise se pak dozvíte, že se z prožitého traumatu zcela nevzpamatoval ani po dvou letech, kvůli zranění páteře pak bude do konce života brát léky.

Koncept hry má obrovský potenciál, k jeho plnému naplnění by to však chtělo pořádnou finanční investici. I v této základní podobě jde však o zajímavý kousek, byť se u něj příliš nepobavíte.