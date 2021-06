Prezentace Devolveru byla zábavnější než představované hry

Mezi všemi těmi naleštěnými prezentacemi velikých vydavatelství, které tvoří nejdůležitější část herní výstavy E3, působí Devolver Digital jako pankáči. Na místo vzletných bezobsažných frází o tom, jak moc že budou jejich chytané novinky revoluční, si spíše jen dělají legraci z videoherního průmyslu jako takového.

Ale srandu stranou, i když si za letošní skeč parodující například aktuálně módní systém herních předplatných Devolveři opět vysloužili potlesk, stále v první řadě zůstávají herním vydavatelstvím.

Ty největší pecky ze svého katalogu bohužel ukázali hned v úvodu prezentace, která tak neměla potřebnou gradaci. I tak je ale stále na co se těšit.

Už dříve oznámený Shadow Warrior 3 vypadá v podstatě jako Doom Eternal, akorát se u toho netváří tak vážně. I tady jde o arénovou střílečku, ve které se krví rozhodně nešetří. Vyjít by měl ještě během letošního roku.

Nejpříjemnějším překvapením byla bez pochyby samurajská akce Trek to Yomi. Stylové grafické zpracování připomíná estetiku filmů Akira Kurosawy, v této dvou rozměrné plošinovce se ale postavíme i mytologickým monstrům. Takhle nějak by to vypadalo, kdyby měli Ghost of Tsushima a Limbo potomka. Vyjde na PC a konzole během příštího roku.

Phantom Abbys zase připomíná Mirror’s Edge, kdyby byl hlavním hrdinou Indiana Jones. Budete prolézat podzemní bludiště, řešit hádanky a vyhýbat se překážkám, to vše v asynchronním multiplayeru. Již 22. června si budeme hru moci vyzkoušet v rámci předběžného přístupu.

Wizard with a Gun bude kooperativní survival akce pro dva hráče, jejímž hlavním tahákem se aktuálně zdá krásná, ručně kreslené grafika. Vyjde příští rok na PC a Nintendo Switch.

Po vynikajícím Carrionu se Devolver ještě letos pokusí oslovit fanoušky podobně neortodoxní arkádou Death’s Door. V ní budeme hrát za vránu vybavenou samurajským mečem, která má za úkol sbírat duše mrtvých. Do prodeje by měla jít už v červenci a to na PC a xboxy.

Za karetní hrou Inscryption stojí autoři bizarní kultovní klasiky Pony Island a tak se jen těžko odhaduje, o čem že to vlastně vůbec celé bude. Slíbenu jsme dostali kombinaci roguelike, únikových her a psychologického hororu, což zní minimálně pořádně originálně.

S Tumble Time se Devolver vydávají do nejistých vod mobilních her, kterým tedy na Bonuswebu příliš nefandíme. Toto by ale mohla být zábava, trailer totiž paroduje snad každý známý mechanismus free 2 play titulů. Vyjde ještě letos na zařízení s Androidem i iOS.

Demon Throttle je retrostylizovaná akční řežba která je zajímavá především tím, že nepůjde koupit digitálně. Jediný způsob, jak se k ní dostanete je, že si koupit si krabičku na Nintendo Switch. Toto by mohla být sběratelská lahůdka.

A to je vše. K očekávanému oficiálnímu potvrzení Hotline Miami 3 bohužel nedošlo, i když se název hry v samotném závěru prezentace objevil. Tak snad příště.

Který z předvedených titulů vás nejvíce zaujal nám můžete dát vědět do diskuse.