Tiskovka Devolveru byla opět skvělá, ale moc zajímavých her neukázala

Vydavatelství Devolver se specializuje na záměrně béčkové vypadající retro hry, které jako kdyby vypadly z minulého tisíciletí. Tomu odpovídá i jejich forma prezentace. Zatímco klasická velká vydavatelství se snaží publikum ohromit naleštěnými trailery a rádobyvtipnými proslovy, Devolver své tiskovky pojímá coby poctu klasickým osmdesátkovým filmům. Jsou dopředu předtočené a mají i dobře vypointované scénáře (včetně potitulkových scén), takže to vypadá, že samotné oznamování her je tam vlastně jaksi navíc. A ani letošek nebyl výjimkou…



Devolver si tentokrát utahoval především z Nintenda a jejich pořadu Nintendo Direct. Jejich Devolver Direct však s „rodinným Nintendem“ nemá kromě konceptu nic společného – krev v něm stříká na všechny strany, mluví se v něm sprostě a dokonce i zvrací. Co se však týče samotných her, je to bohužel slabší.

Fall Guys: Ultimate Knockout bude jakási variace na televizní pořad Takešiho hrad, ovšem v hlavní roli s roztomilými barevnými příšerkami.

Kolekce Devovler Bootleg je do detailu dotažená parodie na laciné kopie slavných herních značek, které se snaží zmást méně informované zákazníky podobou názvu (viz náš starší článek). Devolver si ovšem kopírují své vlastní hry, například místo Hotline Miami máme Hotline Milwaukee, místo Luftrausers Luftrousers a Absolvera nahradili Absolvers. Všechny tituly v kolekci jsou skutečně hratelné a pokud si s nákupem pospíšíte, dostanete slevu jeden cent, tedy asi dvacet haléřů. No neberte to.

Pixelartová plošinovka Carrion se bere o dost vážněji, stanete se v ní totiž zabijáckým vesmírným organismem, který požírá vše, na co přijde.

House of the Gundead by měla být oldschoolová střílečka v arkádovém kabinetu se světelnými pistolemi, ale dost možná jde jen o další z mnoha těžko dešifrovatelných vtipů. Neuvěříme, dokud neuvidíme na vlastní oči.

To nesmírně efektní 3D střílečka My Friend Pedro je bez nejmenších pochyb reálná a dočkáme se jí již 20. června.

A to je bohužel vše. Žádnou „vážnou“ hru, jakou je například nedávný skvělý sci-fi horor Observation nebo multiplayerový survival SCUM, jsme tentokrát neviděli. To ovšem nemusí automaticky znamenat, že se nic takového nechystá. Možná se to jen Devolveru nehodilo do konceptu této prezentace.