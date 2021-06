Forza Horizon 5 v Mexiku. Grafika je místy k nerozeznání od skutečnosti

Zatímco ve Forze Horizon 4 jsme z kabiny vozu obdivovali historickou část Velké Británie s jejími hrady či jezery, ve Forze Horizon 5 se vypravíme do Mexika. Ale ani tady to nuda nebude. Čekají nás pouště, džungle, podíváme se na pláž, budeme objevovat skryté trosky, ale projedeme se samozřejmě i městy.

„Je to ten nejrozlehlejší a nejrozmanitější otevřený svět ve hře Forza Horizon vůbec. A ten nejlepší způsob, jak ho prozkoumat, je za volantem Mercedesu-AMG Project One Forza Edition v dokonalých detailech, s ray-tracingem v režimu Forzavista, a to díky výkonu konzolí Xbox Series,“ zahájil svoji prezentaci Mike Brow, kreativní ředitel Playground Games. Tento supersport má pohon přímo z formule 1 a dosahuje rychlosti přes 350 km/h.

V rámci kampaně budeme prozkoumávat různá místa Mexika a zjišťovat, kam by mohl festival expandovat. Začínáme expedicí v deštném pralese, v níž můžeme obdivovat krásy přírody, míjíme plameňáky a ukázka končí vjezdem do mayských ruin.

„Konzole z řady Xbox Series nám umožňují zachytit i ty nejmenší detaily, a to až po jednotlivé ostny kaktusů cholla. Obraz vypadá realisticky, ale nejsou v tom žádné triky. Je to in-game,“ říká Brow.

Herní prostředí bylo modelováno pomocí dat z fotogrammetrie. Díky tomu vypadají některé scény na první pohled k nerozeznání od reality. Například obloha ve hře jsou skutečné 24hodinové záběry mexické oblohy pořízené pomocí HDR kamer ve 12k. Gameplay ve 4K si můžete vychutnat zde.



Video dále představilo minihru Piñata Pop, v níž letoun shazuje piñaty. Hráči musí spolupracovat, aby jich našli a rozbili co nejvíc. Prezentace končila ukázkou z režimu EventLab, což je sada nástrojů, pomocí nichž si hráči mohou vytvářet vlastní závody, ale i herní režimy. Pravidla hry půjde ohýbat zcela podle svých představ.

Forza Horizon 5 vychází 9. listopadu na PC, Xbox One a Xbox Series X/S. Ve stejný den bude dostupná i v předplatném Game Pass, včetně možnosti hrát přes Xbox Cloud. Na Xboxu Series X hra poběží buď ve 4k a 30 fps, nebo v režimu Performance v 60 fps. Next-gen konzole zprostředkují víc detailů a výrazně lepší vykreslovací vzdálenosti.