Nejočekávanější hrou z E3 je podle novinářů Forza Horizon 5

Letošní ročník E3 bohužel patřil mezi ty nejslabší vůbec a na nečekaná překvapení byl vyloženě skoupý. Situaci naštěstí zachránil Microsoft, který během své bezmála devadesátiminutové show představil několik desítek chystaných novinek včetně AAA pecek jako Starfield, Halo, S.T.A.L.K.E.R. 2 nebo Forza Horizon 2.

A právě posledně jmenovaná zaujala odbornou veřejnost natolik, že ji zvolila za nejočekávanější hru celé výstavy. Není to vyloženě překvapení, dechberoucí grafika v kombinací s prověřenou hratelností jsou prakticky zárukou kvalitního zážitku (viz naše preview), obzvláště s přihlédnutím k faktu, že v tomto žánru neexistuje konkurence. Série Need for Speed stagnuje a playstationového Gran Turisma se dočkáme nejdříve za rok.

Forza Horizon 5 vychází 9. listopadu na PC, Xbox One a Xbox Series X/S, hned od prvního dne bude k dispozici v rámci předplatného Game Pass.