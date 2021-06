Ubisoft dnes v devět představí své novinky, jedno překvapení už uniklo

Budovatelská strategie Going Medieval je podle Steam DB nejprodávanější hrou uplynulého týdne na Steamu. Hra vstoupila...

Český Kingdom Come vyjde i na Switchi. Ale kde je druhý díl?

Jedna z nejúspěšnějších českých her posledních let vyjde i na hardwarově slabé konzoli Nintendo Switch. Bohužel, co se...