Ve Far Cry 6 povedeme partyzánskou válku, hra vyjde v říjnu

Ještě před uvedením vlastního traileru jsme mohli půl hodiny sledovat pozvánku na karibský ostrov Yara. To, co zpočátku vypadalo jako místo dovolené snů, se postupně měnilo v peklo. Rozstřílené billboardy, krev, těla ukrytá na pláži...

Následné gameplay video pak představilo vše, co hráči této série už velmi dobře znají. Tedy šílenou akci, ať už je to střelba z auta, tanku, jízda na člunu či na koni. Opět jsme se setkali s roztomilým jezevčíkem Chorizem, který se pohybuje pomocí vozíčku. I on bude jako parťák, kterého půjde najmout, pomáhat s revolucí.

Zatímco v představení před necelým rokem byl hlavní hvězdou prezident Antón Castillo, kterému hlas i vzhled propůjčil charismatický Giancarlo Esposito, aktuální trailer se víc věnoval odboji. Hlavní hrdinkou (nebo hrdinou) je Dani Rojas. Viděli jsme spoustu postav, modifikace vozů i hodně kreativně sestavené zbraně. Podívali jsme se do džungle, ale i městského prostředí.

Slovo si krátce vzal Navid Khavari, narrative director projektu, podle nějž se můžeme těšit na jejich „dosud nejambicióznější otevřený svět“. Jestli to tak bude, se přesvědčíme 7. října, kdy hra vychází. Zatím to každopádně vypadá na klasický další díl Far Cry, který stávající fanoušky nadchne a odpůrce nepřesvědčí. Proč ale něco měnit, když se to prodává skvěle, že?