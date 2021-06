Rainbow Six Quarantine se nyní jmenuje Rainbow Six Extraction

Připravovaná taktická týmová akce Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, která byla odhalena na E3 2019, se nyní oficiálně jmenuje Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Důvody samozřejmě souvisí s pandemií koronaviru, podtitul „Karanténa“ se Ubisoftu zkrátka nezamlouval. Hra je zasazena do blízké budoucnosti, v níž tříčlenný tým bojuje proti jakýmsi parazitům. Podrobnosti se dozvíme během konference v rámci herního svátku E3, kterou Ubisoft odvysílá 12. června v 21:00.