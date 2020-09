Amazon odhalil herní streamovací službu Luna, funguje na iPhonech i iPadech

Luna funguje na principu, že za měsíční poplatek získáte přístup ke knihovně her, které si streamujete na televizi, monitor, telefon či tablet. Konkrétní hry tedy není třeba kupovat nebo vlastnit. Amazon chystá vlastní ovladač, využít ovšem půjde i ten od Xboxu One, DualShock 4 z PS4 či myš s klávesnicí.

Liší se ovšem způsob a dostupná zařízení. Amazon zpočátku nasadí agresivní cenu – základní kanál Luna+ bude stát 5,99 dolaru měsíčně (zhruba 140 korun). K tomu ovšem půjdou přikupovat další kanály. Nevíme, kolik budou stát, jediným dalším odhaleným kanálem je prozatím Ubisoft.

Hrát půjde na PC, Macu, zařízeních z rodiny Fire TV, iPhonu a iPadu. Android má následovat později. Zajímavá je právě podpora zařízení od Applu, který herní streamovací služby do svého ekosystému pustit nechce.

Trik je v tom, že Luna na vyžadovaném iOS 14 nefunguje jako nativní aplikace, ale jako tzv. progresivní webová aplikace (PWA). Jednoduše řečeno, je to webová aplikace, takže se hraje skrz prohlížeč Safari.

Co se náročnosti týče, minimem je internetové připojení o rychlosti 10 Mbps s tím, že kdo by si přál hrát ve 4K, bude potřebovat 35 Mbps. Pro představu, hraní v 1080p vás za hodinu připraví zhruba o 10 GB.

Luna+ zvládá streamovat v 1080p / 60 fps, zatímco kanál Ubisoftu nabídne u některých titulů i 4K. Co se her týče, Amazon by jich měl rád na palubě přes sto během bety, a to napříč oběma kanály. Luna+ láká například na Metro Exodus, Resident Evil 7 či Control, zatímco kanál Ubisoftu nabídne všechny novinky hned v den vydání.

Samozřejmostí je propojení s Twitchem.