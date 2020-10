Amazon zavádí placení rukou. Spáruje vaši dlaň s platební kartou

Technologie spojuje otisk vaší dlaně s uloženou platební kartou, zákazník tak může při placení umístit ruku nad senzor a nakupovat. Služba bude zatím dostupná ve dvou prodejnách Amazon Go v americkém Seattlu, firma však do budoucna plánuje rozšíření i do jiných poboček.

Jako první by se měly objevit v San Francisku, New Yorku a Chicagu, později by technologie od Amazonu mohla být i v maloobchodech, kancelářích a na sportovních stadionech.

Podle viceprezidenta Amazonu pro obchod a technologie Dilipa Kumara byla technologie Amazon One ve hře už před začátkem pandemie. Zároveň však pro CNN dodal, že načasování je nyní více než příhodné, jelikož je větší poptávka po bezkontaktním placení. Platbu dlaní tak mohou využít firmy či obchody, které hledají nová řešení v době koronaviru.

Sdílení biometrických údajů se společností Amazon se ale mnohým lidem nelíbí. Firma se totiž už v minulosti dostala do potíží kvůli ochraně osobních údajů. Jejich nechvalně proslulý software Rekognition, který umí rozpoznávat obličeje, je podle Amazonu nyní v rukou policie a jeho prodej je dočasně zastaven.

S Amazon One by ale podle Kumara neměl být problém, jelikož do vstupních skenerů obchodů, kam se ruka přikládá, společnost neukládá žádné informace. Obrázky dlaní a následné šifrování bude Amazon dělat online.

„Raději jsme tentokrát zvolili dlaň místo dalších biometrických údajů. Ruka se dá totiž dobře rozpoznat a zákazník musí vědomě udělat gesto, kterým zaplatí,“ říká Kumar. „Doporučuji všem aby Amazon One vyzkoušeli a udělali si o tom obrázek sami,“ dodává.

Fotka žil a karta na každé ruce

Technologie funguje poměrně jednoduše. Zákazník musí do zařízení AmazonOne nejprve vložit kreditní kartu a držet nad ní ruku dlaní směrem dolů. „Systém pak pomocí fotoaparátu pořídí několik snímků i těch nejmenších detailů, jako jsou jednotlivé linky či žíly. Chceme, aby byla technologie velmi přesná,“ říká Kumar.

Po registraci do systému umístí uživatel dlaň nad skener a vstoupí do obchodu. Vše, co si poté vezme, bude automaticky naúčtováno a zaplaceno platební kartou, která je připojena k jeho dlani.

Uživatelé si mohou momentálně kartu propojit s jednou nebo oběma dlaněmi. Podle Kumara by ale v budoucnu měli mít možnost spárovat každou ruku s jinou kartou.