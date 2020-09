Amazon shání pracovníka, který by špehoval kolegy. Po kritice inzerát stáhl

„Analytik musí být schopen tvořit a používat sofistikované vyhledávací sítě šité na míru různým zájmům podniku a musí být schopen monitorovat budoucí rizika. Informování vedení podniku na přímo tvoří základ této podpory. Pozice může rovněž zahrnovat problematiku organizovaných pracovníků, aktivistických skupin a nepřátelských politických vůdců,“ píše se dále v inzerátu společnosti Amazon na webové stránce.

Analytik musí být schopen informovat zúčastněné strany o citlivých tématech, která jsou vysoce důvěrná, včetně činnosti pracovníků, kteří by organizovaně ohrožovali společnost,“ stojí v pracovní nabídce Amazonu.

Ta však po úterním smazání obsahu neexistuje a hlásí error.

Hlavní náplní práce dvou zpravodajských analytiků s bydlištěm ve Phoenixu, které Amazon hledal, by bylo reportování o vnitřních a vnějších hrozbách firmy. V požadovaných předchozích zkušenostech společnost uváděla například pozici vedoucího pracovníka zpravodajské služby, práci v armádě nebo v oblasti vymáhání práva nebo související povolání zabývající se globální bezpečností v soukromém sektoru.

Stanovisko, které Amazon zaslal CNBC, uvádí, že šlo o nešťastnou formulaci, která nepředstavovala přesný popis pracovní pozice. Na webových stránkách společnosti nicméně došlo k vymazání celého inzerátu, nikoli samotné formulace. Konzultant vedení firmy zároveň uvedl, že šlo o omyl, který neměl být nikdy zveřejněn.



Ještě před oficiálním stanoviskem nicméně Amazon naznačoval, že jde o běžnou praxi, píše BBC. Většina velkých podniků má ve svých strukturách pozice, které vykonávají podobnou „dohlížecí“ činnost, obhajovala se zprvu společnost.

Ani podle Marianne Rawlinsové, zakladatelky a hlavní konzultantky poradenské společnosti Bradley Risk Management, nejde mezi velkými korporacemi o nic ojedinělého. Podivuje se však nad tím, jak si inzerát „na nic nehrál“.

„Popis práce zahrnující špionáž mezi pracovníky je ve Spojených státech nelegální už osmdesát let. Domnívám se ovšem, že v rámci velkých korporací je to bohužel celkem běžné. Nicméně fakt, že to společnost uvedla černé na bílem, opravdu naznačuje, že šlo jen o chybu,“ myslí si konzultantka.

Dania Rajendrová, ředitelka odborářské koalice Athena, označila odstraněný inzerát za znepokojující důkaz toho, že se Amazon zaměřuje na pracovníky, kteří o problémech na pracovišti mluví. Zároveň však pochybuje, že by internetový gigant spolu se smazáním inzerátu ztratil i zájem pozici zpravodajského analytika obsadit. „Lidé si zaslouží vědět, zda Amazon pokračuje v obsazování těchto pozic i ve chvíli, kdy už inzeráty nejsou zveřejněné,“ míní Rajendrová.



Mezi Amazonem a jeho zaměstnanci existují viditelné tenze dlouhodobě, v období pandemie se nicméně jejich vztah zhoršil. Společnost dává jasně najevo, že si nepřeje, aby se její zaměstnanci připojovali k odborům. Dává prý přednost tomu, když si sdělují své problémy napřímo.

Velký bratr Amazon

Možnost, že společnost Amazon překračuje hranici práv svých zaměstnanců, naznačuje v pondělí publikovaná studie Institutu otevřeného trhu (OMI). Podle ní firma používala bezpečnostní kamery s integrovanou sofistikovanou umělou inteligencí ke sledování pohybu zaměstnanců. Ukázalo se též, že skenery, které zaměstnanci používají při označování zboží, zároveň počítají sekundy mezi vykonanými úkoly pracovníků.

„Ve chvíli, kdy zaměstnanci zaostávají v produktivitě, kterou Amazon stanovil, software pracovníka varuje a nahlásí ho. V některých případech může dojít až k výpovědi,“ píše se ve zprávě.

Amazon se nicméně hájí. „Jako většina společností máme u každého zaměstnance stanovený očekávaný výkon. Ať už jde o korporátního zaměstnance nebo spolupracovníka v distribučním centru, měříme skutečný výkon oproti těmto očekáváním,“ uvádí firma v reakci na studii.

„Výkon zaměstnanců se měří a hodnotí i v dlouhodobém horizontu. Víme totiž, že schopnost plnění očekávání může v daný den nebo hodinu ovlivnit řada věcí. „Zaměstnance nepodávající očekávané výkony podporujeme pomocí specializovaného koučování, které jim pomáhá zlepšit se,“ říká Amazon.

Nehledě na studii OMI cituje web Vice interní zprávy, které naznačují, že Amazon sleduje i uzavřené skupiny i mimo pracoviště, a to na sociální síti Facebook, aby identifikoval potenciálně problematické pracovníky.