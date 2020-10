V běhu je 200 změn zákonů pro rychlejší digitalizaci, řekl Babiš na konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jedeme podle plánu, mnoho služeb lze už dnes vyřídit digitálně, máme portál občana i businessinfo pro podnikatele. Náš cíl je ale větší: vše vyřešit online,“ dodal premiér.

V běhu je podle něj 200 legislativních změn, které čekají na přijetí, které by další postup digitalizace státní správy měly pokrýt legislativně.

„Každý resort dělá na něčem. Zdravotnictví má eHealth, finance Moje daně, spravedlnost eJustici. Další spousta projektů je na ministerstvu vnitra. Elektronizujeme formuláře, mapujeme životní události. Přes portál občana lze vyřídit 150 služeb, na businessinfo pro podnikatele přes tisíc,“ upřesnil Babiš.

Připomněl také chystanou bankovní identitu, která podle něj bude brzy k dispozici a umožní přístup ke službám státu přes stejné údaje jaké lidé využívají pro internetové bankovnictví.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly ale věci zdaleka nejsou tak růžové, aby se Česko dalo považovat za zemi, která se s digitalizací úspěšně vyrovnává.

„Třeba konektivita. Být z 28 evropských zemí na 24. místě, to není žádný výsledek, kterým bychom se mohli chlubit,“ uvedl Středula.

Poukázal i na to, že zdaleka ne všude je dostupné dobré datové pokrytí. „Třeba když chcete používat data při cestě z Prahy do Olomouce. Zjistíte, že se dostanete jen do Pardubic a pak až těsně před Olomoucí můžete pracovat dále. To přece není digitální Česko, ale Česko verze mínus 1.0,“ doplnil v úvodu konference.

Šéf odborů je také jedním z účastníků debaty o budoucnosti práce, kde ho doplní ředitelka českého Googlu Taťána le Moigne, zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková a ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani.

Po poledni pak bude o vývoji směrem k bezhotovostní společnosti diskutovat ministryně financí Alena Schillerová a Katarína Kakalíková z Mastercardu.

Odpoledne přijde na řadu využití umělé inteligence pro bezpečnost a digitalizace dopravy.

Konference pokračuje v pátek druhým dnem zaměřeným na vzdělávání a demokracii.