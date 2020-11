Aby nás umělá inteligence zničila, musela by to chtít, tvrdí profesor Matas

Jak byste charakterizoval pojem umělá inteligence?

Význam toho pojmu se časem hodně změnil. Umělou inteligenci jsem vystudoval jako jeden z prvních v Československu a v té době jsem si myslel, že je to něco jako umět hrát šachy a zvládnout pomocí počítače řešit věci, které považujeme za těžké. Postupem času se ukázalo, že je těžké udělat uměle to, co je pro člověka lehké. Chodit, sebrat předmět, zašroubovat matku... Umělá inteligence jsou vlastně samoučící se algoritmy založené na datech. Pokrok v poslední době je evoluční, nic nového se neděje, jenom systémy začínají lépe fungovat, vše je spolehlivější a flexibilnější. Zejména jde o posun ve statistickém rozpoznávání a vnímání. Umělá inteligence už bez problémů pozná auto, odliší, když je někdo nešťastný, jestli je někomu 50, nebo 58 let... A více se diskutuje o pojmu „silná umělá inteligence“, jež lidi straší ve sci-fi knihách a filmech. V tomto ohledu málokdo ví, co se bude dít. Až jde z toho trochu strach.