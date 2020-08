Amazon otevřel první supermarket. Překvapí cenami, chytrými košíky i Alexou

Společnost Amazon není v potravinářství žádným nováčkem. Již nyní vlastní úspěšný řetězec organického a eko-friendly zboží jménem Whole Foods Market. Šéfové Bezosova marketingu tvrdí, že nový koncept Fresh bude od nynějška cílit na zákazníky, kteří tolik netrvají na organických potravinách, zato mají rádi domácí produkty, které budou navíc levnější než u konkurence.



„Nový supermarket Amazonu má rozlohu přes tři tisíce metrů čtverečních, ale není primárně určen k prodeji organických potravin,“ říká o novém konceptu viceprezident Amazonu Jeff Helbling. Bude spíše nabízet mainstreamové značky, které náš Whole Foods Market nemá – Coca-Cola, Tide, Oreo nebo Kellogg’s. Nový market bude také nabízet produkty levnějšího subbrandu Whole Foods Market, značky 365. Budou v něm samozřejmě také k mání další značky Amazonu jako zdravé snacky Happy Belly anebo víno značky Cursive.

„Potravinářský sektor je odvětvím, které generuje obrovské obraty, jenom v USA je to 80 miliard dolarů ročně,“ řekl Helbling televizi CNN. „My jsme v tomto prostoru zatím docela malí. Proto přivádíme k životu koncepty, které se doplňují navzájem a uspokojují různé potřeby našich zákazníků,“ doplnil viceprezident Amazonu.

„Obě naše značky budou fungovat vedle sebe a zákazníci si tak budou moci vybrat, ve kterém obchodě nakoupí,“ dodává Helbling.

Se vším poradí Alexa

Nový supermarket Fresh je navíc koncept spojující kamenný obchod s online nákupy, které jsou Amazonu vlastní. Zároveň to je první prodejna značky vybavená chytrými nákupními vozíky. Ty vypadají jako obyčejné, jen mají navíc čtečky čárových kódů, senzory a váhu. Košíky samy poznají, co do nich zákazník přidává, je možné pomocí nich za nákup zaplatit i kreditní kartou, pokud zákazník použije sektor určený k tomuto způsobu placení. Zároveň se tak zákazníci mohou vyhnout frontám u klasických pokladen.

„Zákazníci jednoduše dají nákup do košíku, pomocí QR kódu v aplikaci nakoupí zboží a po nákupu obchod opustí speciálním sektorem, kde se transakce završí. Senzory košíku na základě algoritmů poznají, jestli zakoupené zboží odpovídá tomu, co se fyzicky nachází v něm,“ vysvětluje Amazon na svém blogu.

Supermarket rovněž disponuje speciálními pokladnami, kde se vyzvedávají online objednávky anebo se zde zboží vrací. V krámě jsou rovněž sloty, kde s nákupem pomůže hlasová asistentka Alexa. Pomocí displeje tak bude moci poradit, kde například najít majonézu anebo co uvařit k večeři.

Interiér nového supermarketu se nijak výrazně neliší od jiných značek, má oddělení pro různé druhy zboží. Pro ty zákazníky, kteří nechtějí používat chytrý košík anebo budou mít velké nákupy, bude mít obchod k dispozici i klasické pokladny.

Nový supermarket Amazonu je první ze sedmi, které chce společnost otevřít v jižní Kalifornii a v Chicagu a okolí. V úterý zatím otevřel brány jen vybraným zákazníkům, veřejnosti bude k dispozici během několika týdnů. Přesné datum ještě společnost Amazon nezveřejnila kvůli nejisté koronavirové situaci v USA.