RECENZE: New World od Amazonu je zajímavý, ale králem žánru se nestane

New World od Amazonu vyšel 28. září. Od té doby už hráči měli možnost prozkoumat závěrečný obsah hry. Mé dojmy jsou prozatím víceméně pozitivní. Pro studio Amazon Games je to první velká vydaná hra. Ne že by se jednalo o prvotinu studia, nicméně jejich dosavadní tituly neměly moc velký úspěch. A samozřejmě nelze nezmínit dva projekty, které byly sice ambiciózní, ovšem z různých důvodů musely být zrušeny: MMORPG na motivy Pána prstenů a online kooperativní střílečku Crucible.

V první řadě musím pochválit skvělou grafiku, která snese porovnání s moderními hrami, byť lokace nejsou nikterak zvlášť originální. Nalezneme zde bažiny, doly, hřbitovy, lesy nebo zelené planiny. Zkrátka nic, co bychom už neviděli v jiných MMORPG hrách. Nepůsobí kresleně jako jiné MMORPG tituly, kupříkladu World of Warcraft nebo The Elder Scrolls Online. Především efekty přírody jako déšť nebo mlha vypadají fenomenálně.

Co ovšem hráče bude zajímat podstatně víc, je hratelnost. Hráči je ponechána volnost v tom, jakým způsobem si New World užije. Jsou zde hlavní a vedlejší úkoly, nicméně podstatnou částí bude hráč provázen bez toho, aby ho tvůrci drželi za ručičku a na mapě mu ukázali, kde přesně má být a co přesně má plnit. Zkušenosti totiž můžete sbírat v podstatě za cokoliv od porážení protivníků, plnění úkolů nebo přes profese.

Profese tvoří velmi podstatnou složku hry, jelikož za ně můžete sbírat zkušenosti tolik potřebné pro zvýšení úrovně vaší postavy, ale také pro sbírání a tvorbu materiálů. Profesí je velké množství a můžeme je rozdělit do dvou kategorií: sbírání a tvorba. Hráč není nijak zvýhodněn, pokud se zaměří jen na některou z profesí, naopak se doporučuje, aby průběžně vylepšoval všechny profese.

Díky profesím si můžete vyrábět lektvary, nové vybavení nebo zbraně. Právě zbraně jsou asi tím nejzajímavějším, na co New World láká. Ve hře nalezneme paletu zbraní, a to meč se štítem, válečnou sekeru nebo kopí. Na dálku můžeme používat luk, pušku, házecí sekeru, kouzelnou rukavici nebo hůl. Každou zbraň je možné konfigurovat díky dvěma talentovým stromům, kdy každý strom má tři specifické schopnosti. Např. házecí sekeru je možné upravit díky talentovému stromu, který upravuje boj na blízko, a ten druhý na dálku. Schopnosti je možné kombinovat, tudíž je jen čistě na vlastní představivosti, jakým způsobem si svoji postavu upravíte.

Na samém počátku vývoje byl New World zaměřen čistě na PvP (player vs player). Postupem času nicméně tvůrci toto rozhodnutí přehodnotili a v rámci přiblížení hry pro větší množství hráčů hru přetvořili na PvE (player vs environment) hru s PvP prvky. PVP přesto tvoří důležitou roli, a to konkrétně v podobě PvP bitev po mapě, když si hráč zapne PvP mód (obdoba Warmode z World of Warcraft), duelů mezi hráči nebo bitev mezi frakcemi.

Postupem času se však hra přeorientovala na PvE prvky. Samozřejmě je otázkou, jestli to hře prospělo. Osobně si myslím, že ano, protože tímto rozhodnutím získala napjaté obecenstvo, které očekává dalšího „zabijáka“ doyena žánru MMORPG her, World of Warcraft.

New World New World

Upřímně, World of Warcraft se zabíjí poměrně úspěšně sám a nepotřebuje k tomu někoho jiného. Herní komunita se rozprchla do všemožných koutů světa MMO, například Final Fantasy XIV Online získalo obrovskou popularitu. Část hráčů plna očekávání logicky zamířila i do světa Aeternum (název ostrova v New World). Jenže ač je New World bezesporu zajímavým titulem, tak popularitu World of Warcraftu nepřekoná a „novým králem“ žánru se nestane. Proč tomu tak je?

Hra není průkopnická ani z pohledu grafiky, ani herních mechanizmů. Ač má New World skvělou grafiku, která vypadá k světu i na starších počítačových sestavách, tak to není nic, co bychom už neviděli opakovaně v jiných hrách.

O herních mechanismech bych nejprve rád řekl, že v žánru MMORPG je nesmírně obtížné představit něco, co by už opakovaně nebylo použito v jiných hrách. Přesto řada her přijde s nějakou novinkou, která oživí hratelnost nebo alespoň propracuje k dokonalosti některý z existujících systémů. Například již zmíněný World of Warcraft v minulosti přišel s korupcí, které vaše vybavení vylepší za cenu negativního efektu, který vám znepříjemní život nebo vaši postavu v krajním případě může i zabít. V New World něco takového bohužel nenalezneme. Řada herních systémů vypadá na první pohled skvěle, ale při bližším zkoumání působí úzce. Například již zmíněný systém zbraní a stromu dovedností. V praxi je na výběr pouze z šesti schopností u jednotlivé zbraně, kde si hráč může ještě vybrat z pasivních talentů.

Co se děje v herním světě, je pak hodně podobné jiné MMORPG hře, The Elder Scrolls Online. Poměrně velké množství herních prvků si tvůrci New World vypůjčili. Například systém útoků je založen na lehkém rychlém útoku a těžkém útoku, který chvíli trvá, než proběhne. Dále téměř identický je systém uskočení před útokem nebo zblokování úderu. Taktéž se zde uplatnil princip „zábavního parku“, kdy hráč koná určitou činnost (dungeon, world boss nebo zóna s elitními nepřáteli) na konkrétním místě mapy.

New World New World

Ve hře nalezneme několik možností jak trávit čas jakožto hráč, který se soustředí na PvE. Kolem úrovně 25 se poprvé dostaneme k dungeonům. Jednotlivé dungeony jsou vázány na určitou úroveň a upřímně jich není zase tolik. Před úrovní 25 i potom jste pak odkázáni na plnění hlavních příběhových a vedlejších úkolů. Hráči mohou plnit také úkoly, které naleznou v jednotlivých městech nebo na vývěskách frakcí. V některých lokacích pak hráči naleznou místa, která jsou plná elitních nepřátel, což je taktéž dobré místo, kde získá lepší vybavení a zkušenosti.

Bohužel to je víceméně vše. Další možnosti, jak získávat vybavení a zkušenosti nejsou, respektive jsou ve vývoji. Například se počítá se systémem raidů. Dá se očekávat, že i mapa bude rozšířena, tudíž současný stav hry určitě není konečný.

Předchozím bodem jsem narazil na velký problém hry, a to je repetetivnost. Ve hře zkrátka není dostatek obsahu. Přibližně od úrovně 30 je to jeden velký grind. Jestli si myslíte, že se na maximální úrovni něco změní, tak se bohužel pletete. V současné době je maximální úroveň hráčova vybavení 600 (obdoba gear skóre z World of Warcraftu), kdy člověk musí hodiny věnovat vylepšováním profesí a chozením dungeonů, aby se na tuto úroveň vůbec dostal.



Zmíněnou repetetivnost lze ještě pochopit, jelikož někteří hráči (např. éra Runescape) ji vyloženě vyhledávají. Problematické je, že celá řada obsahu je opakovaně recyklována. Design nepřátel nebo měst se opakuje, takže když navštívíte pár měst nebo lokací s nepřáteli, víceméně vás už nic moc nepřekvapí.

Dále bych hře vytknul technický stav. Jakmile se více hráčů se zaměří na jednoho nepřítele, což se stává především v dungeonech, tak se zvýší latence, což zapříčiní, že váš útok dopadne tam, kde nepřítel už dávno není nebo se hra prostě zasekne na malou chvilku. Souboje se tímto stávají hodně nepřehledné vzhledem k tomu, že ve hře musíte mířit, abyste nepřítele vůbec trefili svým útokem. Taktéž si myslím, že moderní MMORPG hra by neměla mít většinu úkolů typu „seber a přines“ a „zabij určité množství protivníků“, což souvisí s problémem repetetivnosti hry.

New World New World

Přes všechno negativní, co jsem teď napsal, není New World špatný. Naopak, má řadu dobrých nápadů. Pokud se podaří zlepšit technický stav a přinést dodatečný obsah, tak si myslím, že může následovat cestu The Elder Scrolls Online, která na počátku vývoje byla podobně chabá. Ale postupem času se dostala do současné podoby, díky které je jednou ze tří nejhranějších MMORPG her.

V současné době však toho obsahu tolik není a je otázka, kdy se nového dočkáme. Nyní již víme, že budou odhaleny další části mapy a další zbraně (např. pistole, dýky), ale i další herní systémy jako jsou raidy. To není úplně dobrá vizitka, vzhledem k tomu, že tvůrci několikrát odložili vydání. New World každopádně sbírá pozitivní body díky poctivě propracovanému systému profesí, relativně zajímavému soubojovému systému a PvP prvkům. Nejvíc si ho tak užijete, pokud nebudete nikam spěchat a spíše budete hrát v relaxačním módu.