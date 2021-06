Příběh revoluce ve Far Cry 6 je politický. Musí být, říká jeho tvůrce

Ačkoli se Far Cry 6 inspiruje příběhy kubánských partyzánských bojovníků z padesátých a šedesátých let minulého století, hra nemá být vnímána jako politické prohlášení o tom, co se děje na Kubě, uvedl narrative director Navid Khavari. Příběh ovšem politický je, píše se v příspěvku na oficiálních stránkách.

„Náš příběh je politický. Příběh o moderní revoluci musí být,“ vysvětluje Khavari. „Ve Far Cry 6 se vedou tvrdé a relevantní diskuse o podmínkách, které vedou k vzestupu fašismu v zemi, o nákladech imperialismu, nucených pracích, potřebě svobodných a spravedlivých voleb, právech LGBTQ+ a dalších tématech v kontextu Yary, fiktivního ostrova v Karibiku.“

Tvůrci prohlašují, že se neinspirovali jen Kubou, ale i dalšími zeměmi po celém světě, v nichž proběhly revoluce. Přizvali prý spolupracovníky, kteří mohou „osobně promlouvat do historie a kultury regionů“, ale i odborníky a konzultanty, kteří prozkoumávají příběh hry, aby „byl vyprávěn citlivě“.

„Rozhovory a výzkumy provedené na základě perspektivy těch, kteří bojovali v revolucích na konci padesátých let, na začátku šedesátých let a později, se naprosto odráží v našem příběhu a postavách. Ale pokud někdo hledá zjednodušenou, binární politickou výpověď konkrétně o současném politickém klimatu na Kubě, nenajde ji,“ upozorňuje Khavari.



Far Cry 6

Teď to skoro vypadá, že Far Cry 6 nebude přepálená, místy až bizarní akce, za níž by se nestyděl ani Michael Bay, ale jakási studie systému revolucí. Tak bych jen připomněl, že proti imperialismu a za práva LGBTQ+ bude bojovat i jezevčík na vozíčku.

Far Cry 6 vychází 7. října 2021 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Lunu a Stadii. Nový díl láká na velký herní svět, vylepšování vozů, výrobu všemožných zbraní i lepší pojetí kradmého postupu. Rozloučíme se naopak s nemluvným hlavním hrdinou či hrdinkou.