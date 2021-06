Ubisoft neukáže nového Prince na E3, chystá mix svých vojenských her

Loňské oznámení remaku legendární skákačky Prince of Persia: Sands of Time neproběhlo tak, jak si asi v Ubisoftu představovali. Po grafické stránce hra nevypadala o moc lépe než 18 let starý originál, což fanoušci neváhali vývojářům omlátit o hlavu. Ti se proto rozhodli k radikálním změnám a vydání hry odsunuli až na příští rok. Situace je tak vážná, že hra nebude ani připomenuta během letošní virtuální náhrady za konferenci E3.

Naopak dobrou zprávou pro fanoušky her postavených na díle spisovatele Toma Clancyho může být neplánované prozrazení projektu vznikajícího pod kódovým označením BattleCat. Má jít údajně o multiplayerovou střílečku nahlíženou z vlastního pohledu, která proti sobě pošle vojenské organizace ze značek Splinter Cell, Ghost Recon a The Division. Každá z nich má mít své vlastní hrdiny s unikátními dovednostmi, klíčovým prvkem bude týmová spolupráce.

Není to sice zrovna hra, která by asi uspokojila volání fanoušků Sama Fishera po nových dobrodružstvích, ovšem jak dokazuje masivní úspěch střílečky Rainbow Six: Siege, poptávka po podobných hrách je zřejmě ještě silnější.