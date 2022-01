Je nošení kůže z obličeje staženého černocha rasismem? Hráči se hádají

Dead by Daylight je asynchronní multiplayerová hra pro pět lidí. Jeden z nich je vrah, jehož úkolem je zabít všechny ostatní, zbylí čtyři hrají v rolích obětí, musí spolupracovat a postupným spuštěním pěti generátorů si otevřít únikovou cestu. Jelikož nemají žádné zbraně, vraha mohou maximálně zdržet, nikoli však zcela vyřadit.

Nad brutalitou ve hrách už se dnes pozastaví málokdo, za to z rasismu je veliké téma.

Dead by Daylight vyšlo už v roce 2016 a jeho popularita stále roste. Dnes se může pochlubit víc než 36 miliony hráčů, loni pak patřilo mezi desítku komerčně vůbec nejúspěšnějších her v digitálním obchodě Steam (viz náš článek). Žádný div, že se z povedeného konceptu autoři snaží vyždímat co nejvíc peněz a do hry postupně přidávají známé vrahy ze zavedených hororových sérií, jako jsou Halloween, Pátek třináctého nebo Noční Můra z Elm Street.

Blackface Blackface je forma divadelního make-upu, který používali především herci s bílou pletí, aby karikovali lidi s tmavou pletí. Ironické zpodobnění lidí tmavé kůže si získalo popularitu v USA 19. století a napomohlo šíření rasových stereotypů. Blackface byl používán nejdříve v tzv. minstrel show, ze kterých se v polovině 19. století stala svébytná forma amerického divadelnictví. Na začátku 21. století začalo být v USA používání blackface vnímáno negativně jako urážlivé a neuctivé, ovšem v jiných zemích bylo používáno i nadále. Zdroj: Wikipedia.org

Jedním z nich je i The Cannibal, přiznaně inspirovaný záporákem Leatherface (česky také někdy Kožená tvář) z kultovní béčkové série Texaský masakr motorovou pilou. Jak fanoušci hororů jistě vědí, jednou z jeho ikonických vlastností je, že svým obětem odřezává obličeje a maskuje jimi svoji popáleninami znetvořenou tvář. Tato „specialitka“ se logicky dočkala i své herní implementace a posmrtné masky sloužily jako originální kosmetický doplněk, který se dal odemknout buď dlouhodobým hraním, anebo za menší finanční obnos.

Problém je ovšem v tom, že jeden z obličejů, kterým se lze takto „ozdobit“, patří černošce Claudette Morelové, jedné z hlavních hrdinek za stranu „těch dobrých“. Podle mnohých ovšem skutečnost, že bílý člověk nosí na obličeji masku černocha, může až příliš připomínat nechvalně proslulý fenomén tzv. blackface (viz vysvětlující sloupek). O tom už ostatně díky kauze Chuchel dobře vědí i tuzemští hráči.

Autoři se proto po letech dohadů (DLC Leatherface vyšlo již v roce 2017) rozhodli kontroverzní kosmetické doplňky ze hry odstranit a jejich majitelům proplácí kompenzaci v herní měně.

Důležité je upozornit, že samotné autory z rasismu nikdo nenařkl a rozhodně tedy nelze celou kauzu zjednodušit na to, že stahovat bílé lidi je v pohodě a vadí to jen u černochů.

Blackface někomu připomínal i roztomilý Chuchel, tak ho raději jeho autoři z českého studia Amanita přebarvili na oranžovo.

Celou věc je nutné vnímat z širšího hlediska, jak ve svém videu vysvětluje například streamerka SistaKaren, která má ve hře nahráno už víc než pět tisíc hodin. Nespočetněkrát prý byla svědkem toho, že na tuto „ozdobu“ někteří lidé během hry výmluvně poukazovali a protihráče přitom rasisticky uráželi. Jak dokazuje řada jejích hostů, rozhodně v tom nebyla osamocená.

Spousta lidí ovšem argumentuje tím, že samotná kožená tvář je jen zástupný symbol a lidé, kteří budou chtít na anonymním internetu rasisticky urážet jiné, si jednoduše najdou jiný způsob. Ve správném kontextu může být totiž hrubou urážkou i tak nevinný slogan jako Let’s Go Brandon, kterým odpůrci politiky Joea Bidena ironicky posílají amerického prezidenta „k šípku.“

Pokud si tedy autoři mysleli, že smazáním obličejů problém vyřeší, hrozně se spletli, radikální zásah totiž naopak vyvolal rozsáhlou a poněkud cynickou debatu. Nikdo se totiž ani nepozastavuje nad tím, že si ve hře postavičky mimo jiné pojídají vnitřnosti nebo odsekávají prsty, hrát si na sadistického násilníka je tak evidentně přijatelnější než si hrát na rasistu.

Ať už je váš názor kdekoli, vývojáři z Behaviour Interactive se rozhodli jasně. „Nebudeme tolerovat nenávistné aktivity a budeme i nadále podnikat všechny kroky potřebné k ochraně komunity,“ zní vysvětlení na jejich oficiálních stránkách.