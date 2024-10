Létu vládnou syté a výrazné barvy… A oranžová je jednou z nich. Že se do ní obléci neodvážíte? Když ne po zbytek roku, zkuste to s ní teď v létě, rozzáříte se jako slunce, a vnesete si do šatníku...

Dušičky, Samhain či Halloween, prastarý tajemný svátek, který oslavuje čas, kdy se mají prolnout světy. Je to doba, kdy můžete bezelstně sledovat maraton hororů od rána do večera, ale i období, kdy...

Jak jen to dělal? Pomáhaly mu snad síly nadpřirozena? Ohýbal si vlastní kosti, nebo se upsal ďáblu a ten mu s kouzly pomáhal? Nikdo se již nedozví, jak to tehdy s jeho tajemstvími bylo. Odpovědi...

RECENZE: Halloweenský večírek s Placebo dopadl na výbornou

Že je skupina Placebo v současnosti ve formě potvrdilo album Never Let Me Go. Kdo by přece jen pochyboval, zda Brian Molko a Stefan Olsdal nežijí tak trochu z podstaty, pražský koncert ho musel...